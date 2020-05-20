Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-20T15:39
https://ria.ru/20200520/1571737898.html
Политолог прокомментировал выход Палестины из соглашений с Израилем
https://cdn21.img.ria.ru/images/155045/82/1550458286_0:37:2934:1687_1036x0_80_0_0_4dd797e90160592712714649360739a7.jpg
РИА Новости

Политолог прокомментировал выход Палестины из соглашений с Израилем

15:39 20.05.2020
586
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент государства Палестина Махмуд Аббас . Архивное фото
КАИР, 20 мая - РИА Новости. Решение Палестинской национальной администрации (ПНА) о выходе из всех соглашений с Израилем и США будет иметь последствия для Тель-Авива, в том числе затруднит для Израиля обеспечение безопасности, считает палестинский политолог Абд аль-Махди Матауи.
Во вторник глава ПНА Махмуд Аббас заявил, что Палестина приняла решение расторгнуть все договоренности с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, на фоне намерений израильского правительства присоединить часть палестинских земель. При этом Палестина готова вернуться к переговорам по мирному урегулированию, которые могут пройти при посредничестве третьей стороны, указал Аббас.
Михаил Богданов
Вчера, 14:19
Богданов обсудил с послами стран ЕС палестино-израильское урегулирование
Говоря о возможных последствиях решения ПНА для Израиля, палестинский эксперт указал, что прежде всего это затруднит для Тель-Авива задачу обеспечения безопасности на израильских территориях. "Выход из соглашений обязательно будет иметь последствия. Безопасность Израиля в значительной степени обусловлена повышением уровня координации между двумя сторонами, в особенности в районах проживания палестинцев. Прекращение этой координации вынудит Израиль увеличить силовое присутствие в этих районах, а также вести поиск источников сведений обо всем, что связано со структурами безопасности", - сказал Матауи РИА Новости.
По мнению политолога, выполнить решения ПНА "нелегко", однако выступление палестинского президента продемонстрировало "серьезный и решительный настрой" на их реализацию.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Вчера, 11:34
Китай призвал уважать позицию Палестины в урегулировании с Израилем
Матауи также выразил мнение, что ПНА действует в соответствии с планом, который постепенно позволит добиться реализации прав палестинцев. "По моему мнению, ПНА удивит американцев и израильтян тем, что у нее есть план, который, возможно, является постепенным, однако в конечном итоге это план, который позволит гарантировать права палестинцев", - сказал он.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
1151000
Обсудить 0
ИорданМахмуд АббасИерусалимВосточный ИерусалимВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
МИД Германии назвал возможного посредника переговоров Израиля и Палестины
Флаги Палестины
Палестина надеется на поддержку России в противодействии планам Израиля
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Источник прокомментировал заявление Зеленского о переговорах с Путиным
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Онищенко назвал поступок тульской медсестры неэтичным
Участники акции протеста у посольства США в Бейруте против сделки века по урегулированию палестино-израильского конфликта
ЕС призвал Израиль воздержаться от аннексии палестинских территорий
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Помпео прокомментировал выход Палестины из соглашений с США и Израилем
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
В МИД Ирана прокомментировали требования Трампа к ВОЗ
Логотип компании Huawei
США призвали союзников не использовать технику Huawei для дипканалов
Президент Палестины Махмуд Аббас
Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
Михаил Богданов
Богданов обсудил с послами стран ЕС палестино-израильское урегулирование
Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов
ООН: Израиль должен отказаться от угрозы аннексии палестинских территорий
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу назвал одну из главных угроз для военной безопасности России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу анонсировал учения Балтийского флота и 6-й армии ЗВО
Столкновения между палестинцами и израильтянами
Эксперт оценил решение Палестины по договоренностям с США и Израилем
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Wintershall Dea выполнила обязательства по "Северному потоку — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:34Перу просит приостановить продажу культурных ценностей страны во Франции
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компаний к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
Лента новостейМолния