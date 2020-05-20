Политолог прокомментировал выход Палестины из соглашений с Израилем

КАИР, 20 мая - РИА Новости. Решение Палестинской национальной администрации (ПНА) о выходе из всех соглашений с Израилем и США будет иметь последствия для Тель-Авива, в том числе затруднит для Израиля обеспечение безопасности, считает палестинский политолог Абд аль-Махди Матауи.

Во вторник глава ПНА Махмуд Аббас заявил, что Палестина приняла решение расторгнуть все договоренности с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, на фоне намерений израильского правительства присоединить часть палестинских земель. При этом Палестина готова вернуться к переговорам по мирному урегулированию, которые могут пройти при посредничестве третьей стороны, указал Аббас.

Говоря о возможных последствиях решения ПНА для Израиля, палестинский эксперт указал, что прежде всего это затруднит для Тель-Авива задачу обеспечения безопасности на израильских территориях. "Выход из соглашений обязательно будет иметь последствия. Безопасность Израиля в значительной степени обусловлена повышением уровня координации между двумя сторонами, в особенности в районах проживания палестинцев. Прекращение этой координации вынудит Израиль увеличить силовое присутствие в этих районах, а также вести поиск источников сведений обо всем, что связано со структурами безопасности", - сказал Матауи РИА Новости.

По мнению политолога, выполнить решения ПНА "нелегко", однако выступление палестинского президента продемонстрировало "серьезный и решительный настрой" на их реализацию.

Матауи также выразил мнение, что ПНА действует в соответствии с планом, который постепенно позволит добиться реализации прав палестинцев. "По моему мнению, ПНА удивит американцев и израильтян тем, что у нее есть план, который, возможно, является постепенным, однако в конечном итоге это план, который позволит гарантировать права палестинцев", - сказал он.