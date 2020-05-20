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2020-05-20T18:24
https://ria.ru/20200520/1571737856.html
Онищенко назвал поступок тульской медсестры неэтичным
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РИА Новости

Онищенко назвал поступок тульской медсестры неэтичным

15:39 20.05.2020 (обновлено: 18:24 20.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГеннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал неэтичным поступок тульской медсестры, которая пришла на работу в купальнике, надетом под прозрачный защитный костюм.
По его словам, девушка должна была выбрать другую одежду для работы с пациентами.
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"Девочка явно себя неадекватно повела, тем более что речь идет о зоне, где находятся больные. Причем больные — температурящие, естественно, их психический статус не расположен к эстетическому созерцанию молодого, быть может, стройного тела", — сказал Онищенко в интервью "Вечерней Москве".
При этом он призвал не осуждать девушку, а подумать, как сделать спецодежду более удобной.
Сама медсестра объяснила свой внешний вид тем, что в больнице было очень жарко. При этом она не рассчитывала, что костюм будет полностью просвечивать.
"В матерчатой форме намного лучше, дышит тело, а вот если она из прозрачного пластика, то, естественно, в ней дискомфортно", — добавил Онищенко.
Инцидент произошел в инфекционном госпитале при областной клинической больнице в Туле. Руководство больницы уже объявило медсестре дисциплинарное взыскание.
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Госдума РФГеннадий ОнищенкоТульская область
Популярные комментарии
А вообще то положительные эмоции при виде хорошенькой девушки ускоряют процесс выздоровления. Сам был в госпитале, раненные лучше себя чувствовали, когда рядом суетились сестрички в коротеньких халатиках. Кажется даже быстрее мы шли на поправку. Организм мобилизуется при положительных эмоциях. И, главное, не было пошлости.
20 мая, 15:44
АГАлександр Гислер
217142021945
Врачи все так ходят в данном центре хоть мужики хот женщины просто тут прозрачный какой-то попался костюм. И лучше бы не на одежду смотрели а на отношение к пациентам.
20 мая, 15:53
ААлександр
19630010644
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