Онищенко назвал поступок тульской медсестры неэтичным

Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Депутат Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал неэтичным поступок тульской медсестры, которая пришла на работу в купальнике, надетом под прозрачный защитный костюм.

По его словам, девушка должна была выбрать другую одежду для работы с пациентами.

"Девочка явно себя неадекватно повела, тем более что речь идет о зоне, где находятся больные. Причем больные — температурящие, естественно, их психический статус не расположен к эстетическому созерцанию молодого, быть может, стройного тела", — сказал Онищенко в интервью " Вечерней Москве ".

При этом он призвал не осуждать девушку, а подумать, как сделать спецодежду более удобной.

Сама медсестра объяснила свой внешний вид тем, что в больнице было очень жарко. При этом она не рассчитывала, что костюм будет полностью просвечивать.

"В матерчатой форме намного лучше, дышит тело, а вот если она из прозрачного пластика, то, естественно, в ней дискомфортно", — добавил Онищенко.