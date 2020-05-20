В ДНР завели дело на украинских силовиков из-за обстрела

ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики завела уголовное дело по статье "теракт" в отношении украинских силовиков после обстрела подконтрольной ДНР Еленовки, при котором пострадала женщина, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.
Ранее в ДНР заявили, что во вторник в подконтрольной республике Еленовке в результате обстрела со стороны украинских силовиков была ранена женщина.
"Следственное управление генеральной прокуратуры ДНР расследует уголовное дело, возбужденное в отношении командира 128 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, а также подчиненных ему по службе военнослужащих по признакам преступления, предусмотренного статьей 229 УК ДНР ("теракт" - ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры ДНР.
Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.