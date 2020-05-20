Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-20T15:36
https://ria.ru/20200520/1571737727.html
В ДНР завели дело на украинских силовиков из-за обстрела
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570928661_0:285:3072:2013_1036x0_80_0_0_c00d518d270185164674cd3c585e2589.jpg
РИА Новости

В ДНР завели дело на украинских силовиков из-за обстрела

15:36 20.05.2020
2484
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий НМ ДНР осматривает сгоревший дом в поселке Шахты 6-7 в Горловке
Военнослужащий НМ ДНР осматривает сгоревший дом в поселке Шахты 6-7 в Горловке
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики завела уголовное дело по статье "теракт" в отношении украинских силовиков после обстрела подконтрольной ДНР Еленовки, при котором пострадала женщина, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.
Ранее в ДНР заявили, что во вторник в подконтрольной республике Еленовке в результате обстрела со стороны украинских силовиков была ранена женщина.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Вчера, 12:42
Зеленский дал себе несколько месяцев на решение по Донбассу
"Следственное управление генеральной прокуратуры ДНР расследует уголовное дело, возбужденное в отношении командира 128 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, а также подчиненных ему по службе военнослужащих по признакам преступления, предусмотренного статьей 229 УК ДНР ("теракт" - ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры ДНР.
Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военная техника ополчения ДНР во время учений
Вчера, 14:38
В ДНР вооружение и технику привели в боевое состояние
2910054
Обсудить 2
Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского
ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
Народная милиция ЛНР заявила о полной боевой готовности
Военная техника ополчения ДНР во время учений
В ДНР вооружение и технику привели в боевое состояние
Ополченец ДНР
ДНР повысила боеготовность из-за ухудшения ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский дал себе несколько месяцев на решение по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский рассказал об отказе России обсуждать вопрос Крыма
Глава ДНР Денис Пушилин
В ДНР заявили, что Зеленский встал на сторону националистов
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Источник прокомментировал заявление Зеленского о переговорах с Путиным
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
В США рассказали о результатах испытаний ДНК-вакцины от COVID-19
Врачи в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова в Москве
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Онищенко назвал поступок тульской медсестры неэтичным
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
Полицию ЛНР перевели на усиленный режим из-за возможных провокаций
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. 20 мая 2019 года
Эксперты подвели итоги первого года президентства Зеленского
Украинский военный
В ЛНР заявили об активизации обстрелов со стороны силовиков
Автомобиль Toyota Camry
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:34Перу просит приостановить продажу культурных ценностей страны во Франции
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компаний к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
Лента новостейМолния