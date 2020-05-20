Минпромторг поддержал продление СПИК для пострадавших от COVID проектов

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Минпромторг России поддерживает предложение о продлении специнвестконтрактов (СПИК) на два года для проектов компаний, пострадавших от коронавируса, однако инвестор должен будет доказать наличие обстоятельства непреодолимой силы межведомственной комиссии, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Что касается продления сроков специнвестконтрактов на два года в отношении проектов, реализация которых пострадала при пандемии. Мы считаем целесообразным поддержать эту инициативу, которую озвучил Андрей Андреевич Гурьев. При этом мы предлагаем рассматривать каждый проект индивидуально на межведомственной комиссии, отдав инвестору право и обязанность доказывать наличие обстоятельств непреодолимой силы, и разработку единых критериев отнесения коронавируса к таким обстоятельствам, полагаем, наверное, все-таки избыточной", - сказал он в ходе совещания у президента РФ по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
Ранее с предложением о продлении сроков СПИК на совещании выступил президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев.
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