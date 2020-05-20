Минпромторг поддержал продление СПИК для пострадавших от COVID проектов

"Что касается продления сроков специнвестконтрактов на два года в отношении проектов, реализация которых пострадала при пандемии. Мы считаем целесообразным поддержать эту инициативу, которую озвучил Андрей Андреевич Гурьев. При этом мы предлагаем рассматривать каждый проект индивидуально на межведомственной комиссии, отдав инвестору право и обязанность доказывать наличие обстоятельств непреодолимой силы, и разработку единых критериев отнесения коронавируса к таким обстоятельствам, полагаем, наверное, все-таки избыточной", - сказал он в ходе совещания у президента РФ по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.