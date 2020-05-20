Вирусолог допустил, что Россия прошла плато и пик заболеваемости COVID-19

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН выразил оптимистичное мнение о развитии ситуации с коронавирусом в России.
Он отметил, что главная цифра — число выявленных зараженных, и с 1-2 мая оно стоит примерно на одном уровне, а последние дни снижается.
"Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не сто процентов, но похоже. И потихонечку будет снижаться", — сказал вирусолог.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается более 4,7 миллиона инфицированных, 317 тысяч из них умерли.
В России число случаев заражения коронавирусом превысило 300 тысяч, 2972 человека скончались, более 85 тысяч вылечились. При этом за минувшие сутки из больниц выписали свыше девяти тысяч человек — этот показатель впервые превысил число новых случаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.