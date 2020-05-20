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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T17:47
https://ria.ru/20200520/1571737655.html
Вирусолог допустил, что Россия прошла плато и пик заболеваемости COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570308154_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_e2fdd08724329d04c6aff7032499c145.jpg
РИА Новости

Вирусолог допустил, что Россия прошла плато и пик заболеваемости COVID-19

15:35 20.05.2020 (обновлено: 17:47 20.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРеанимационное отделение
Реанимационное отделение
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Реанимационное отделение. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН выразил оптимистичное мнение о развитии ситуации с коронавирусом в России.
Он отметил, что главная цифра — число выявленных зараженных, и с 1-2 мая оно стоит примерно на одном уровне, а последние дни снижается.

"Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не сто процентов, но похоже. И потихонечку будет снижаться", — сказал вирусолог.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается более 4,7 миллиона инфицированных, 317 тысяч из них умерли.
В России число случаев заражения коронавирусом превысило 300 тысяч, 2972 человека скончались, более 85 тысяч вылечились. При этом за минувшие сутки из больниц выписали свыше девяти тысяч человек — этот показатель впервые превысил число новых случаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
29110105
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВОЗОбщество
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