В Абхазии у курсанта российского вуза выявили коронавирус

"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 90 человек. У одного из них – абхазского курсанта российского военного вуза - диагноз COVID-19 подтвержден. Он отправлен в Гудаутский госпиталь", - говорится в сообщении.

Карантинные меры из-за коронавирусной инфекции продлены в Абхазии до 1 июня, но 15 мая открылись объекты общественного питания с определенными санитарно-эпидемиологическими условиями, в том числе с соблюдением социальной дистанции внутри объектов, а также запущено движение междугороднего транспорта. При этом до 1 июня остаются закрытыми дошкольные, школьные и высшие учебные заведения, но разрешено проведение выпускных экзаменов в школах, колледжах, университетах с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований. Также до 1 июня запрещена туристическая и экскурсионная деятельность, работа учреждений культуры, проведение массовых мероприятий, деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на границе с РФ, оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме. Кроме того, до 1 июня остаются ограничения на пересечение российско-абхазской границы.