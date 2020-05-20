В Абхазии у курсанта российского вуза выявили коронавирус

СУХУМ, 20 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвердился в Абхазии у курсанта российского вуза, сообщает оперативный штаб по защите населения от COVID-19.
Ранее сообщалось, что число выявленных случаев коронавируса среди жителей Абхазии выросло до 24, выздоровели трое, выписали из обсервации 73 человека. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.
"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 90 человек. У одного из них – абхазского курсанта российского военного вуза - диагноз COVID-19 подтвержден. Он отправлен в Гудаутский госпиталь", - говорится в сообщении.
Карантинные меры из-за коронавирусной инфекции продлены в Абхазии до 1 июня, но 15 мая открылись объекты общественного питания с определенными санитарно-эпидемиологическими условиями, в том числе с соблюдением социальной дистанции внутри объектов, а также запущено движение междугороднего транспорта. При этом до 1 июня остаются закрытыми дошкольные, школьные и высшие учебные заведения, но разрешено проведение выпускных экзаменов в школах, колледжах, университетах с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований. Также до 1 июня запрещена туристическая и экскурсионная деятельность, работа учреждений культуры, проведение массовых мероприятий, деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на границе с РФ, оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме. Кроме того, до 1 июня остаются ограничения на пересечение российско-абхазской границы.
В Абхазии из-за пандемии закрыты границы с Россией и Грузией. С 28 марта по 20 апреля действовало чрезвычайное положение. С 20 апреля возобновлена работа продуктовых и сельскохозяйственных рынков. Также отменен комендантский час в Гагрском и Галском районах. С 1 мая возобновлено движение общественного транспорта - внутригородского и пригородного. Открыты парикмахерские, салоны красоты, косметологические салоны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.