В Свердловской области принудительно госпитализировали женщину с COVID-19

Врачи в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Суд в городе Суд в городе Березовский Свердловской области принудительно госпитализировал женщину с коронавирусом , сообщает в среду облсуд.

"Березовский городской суд вынес решение о принудительной госпитализации жительницы Березовского с подтвержденным диагнозом COVID-19. Вопреки предписанию врачей, женщина отказывалась ложиться в больницу. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области обратилось в суд с административном иском о принудительной госпитализации гражданки", - говорится в сообщении.

Ответчица в своих объяснениях указала, что будет лечиться самостоятельно дома, соблюдая правила самоизоляции.

Рассмотрев материал, суд вынес решение о принудительной госпитализации в инфекционный стационар Центральной горбольницы. Там пациентка пробудет до выздоровления и получения медицинским учреждением отрицательных результатов на коронавирусную инфекцию.

Всего в Свердловской области зафиксировано 3134 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Семь пациентов скончались.