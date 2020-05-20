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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T15:32
https://ria.ru/20200520/1571737437.html
В Свердловской области принудительно госпитализировали женщину с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571542052_0:0:3271:1840_1036x0_80_0_0_7f841ec239b88447b164d847eff27be6.jpg
РИА Новости

В Свердловской области принудительно госпитализировали женщину с COVID-19

15:32 20.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врачи в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Суд в городе Березовский Свердловской области принудительно госпитализировал женщину с коронавирусом, сообщает в среду облсуд.
"Березовский городской суд вынес решение о принудительной госпитализации жительницы Березовского с подтвержденным диагнозом COVID-19. Вопреки предписанию врачей, женщина отказывалась ложиться в больницу. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области обратилось в суд с административном иском о принудительной госпитализации гражданки", - говорится в сообщении.
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Ответчица в своих объяснениях указала, что будет лечиться самостоятельно дома, соблюдая правила самоизоляции.
Рассмотрев материал, суд вынес решение о принудительной госпитализации в инфекционный стационар Центральной горбольницы. Там пациентка пробудет до выздоровления и получения медицинским учреждением отрицательных результатов на коронавирусную инфекцию.
Всего в Свердловской области зафиксировано 3134 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Семь пациентов скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСвердловская областьПроисшествия
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