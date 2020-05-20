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2020-05-20T15:32
https://ria.ru/20200520/1571737390.html
В МИД Ирана прокомментировали требования Трампа к ВОЗ
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РИА Новости

В МИД Ирана прокомментировали требования Трампа к ВОЗ

15:32 20.05.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровОфициальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
© РИА Новости / Антон Быстров
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Требования США к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подрывают ее независимость, а также являются несвоевременными, поскольку на кону охрана здоровья людей по всему миру, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"В то время как на кону глобальная охрана здоровья и нам как никогда необходимы солидарность по всему миру, а также руководящая роль науки, письмо (президента США Дональда) Трампа генсеку ВОЗ подрывает профессионализм и независимость организации", - написал Мусави в Twitter.
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве
19 мая, 18:36
В Госдуме рассчитывают, что США перестанут пытаться сломать систему ВОЗ
По его словам, требования США представляют собой "тщетную попытку, предпринятую в неподходящее время".
Ранее президент США Дональд Трамп написал письмо директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором говорится, что Вашингтон полностью прекратит финансирование организации и пересмотрит свое членство, если она в течение 30 дней не проведет реформы, которых требуют Соединенные Штаты. По словам президента США, его администрация провела расследование неудачного реагирования ВОЗ на пандемию коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
19 мая, 17:02Распространение нового коронавируса
Лавров прокомментировал угрозы США в адрес ВОЗ
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Аббас МусавиКоронавирусыДональд ТрампМИД ИранаВОЗВашингтон (город)СШАВ мире
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