В МИД Ирана прокомментировали требования Трампа к ВОЗ

ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Требования США к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подрывают ее независимость, а также являются несвоевременными, поскольку на кону охрана здоровья людей по всему миру, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"В то время как на кону глобальная охрана здоровья и нам как никогда необходимы солидарность по всему миру, а также руководящая роль науки, письмо (президента США Дональда) Трампа генсеку ВОЗ подрывает профессионализм и независимость организации", - написал Мусави в Twitter.
По его словам, требования США представляют собой "тщетную попытку, предпринятую в неподходящее время".
Ранее президент США Дональд Трамп написал письмо директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором говорится, что Вашингтон полностью прекратит финансирование организации и пересмотрит свое членство, если она в течение 30 дней не проведет реформы, которых требуют Соединенные Штаты. По словам президента США, его администрация провела расследование неудачного реагирования ВОЗ на пандемию коронавируса.
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