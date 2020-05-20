В МИД Ирана прокомментировали требования Трампа к ВОЗ

"В то время как на кону глобальная охрана здоровья и нам как никогда необходимы солидарность по всему миру, а также руководящая роль науки, письмо (президента США Дональда) Трампа генсеку ВОЗ подрывает профессионализм и независимость организации", - написал Мусави в Twitter.