Голубев пригрозил увольнять чиновников за нарушение масочного режима

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая – РИА Новости. Сотрудники государственных структур в Ростовской области должны как и все остальные жители региона соблюдать масочный режим в общественных местах, за его нарушение чиновникам может грозить увольнение независимо от должности, заявил на заседании регионального штаба по предотвращению распространения коронавируса губернатор области Василий Голубев.
С 1 мая все жители Ростовской области обязаны носить маски или респираторы в общественных местах, включая все виды общественного транспорта, аптеки, магазины, вокзалы и госучреждения.
С начала недели в регионе был введен рейтинг соблюдения масочного режима по аналогии с индексом самоизоляции. Согласно мониторингу масочного режима за 18-19 мая, индекс его соблюдения в области составил 3,7 балла из 5, в частности в Ростове-на-Дону – 2,4 балла.
По словам Голубева, ношение масок в общественных местах должно быть обязательным для всех, включая сотрудников государственных структур. "Это касается всех: и федеральных, и региональных, и муниципальных органов, а также подведомственных учреждений. Предупреждаю: за повторные факты нарушений виновные будут поставлены под угрозу увольнения, невзирая на должность. Нельзя к чему-то призывать людей, пока у нас самих не всегда выполняются эти требования", - сказал губернатор.
По данным на 20 мая, в регионе зарегистрированы 2784 случая заболевания коронавирусом, в том числе 139 за минувшие сутки. За весь период эпидемии в области выздоровели 989 человек, умерли 33 человека. Коэффициент распространения инфекции - 1,29.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.