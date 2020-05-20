Голубев пригрозил увольнять чиновников за нарушение масочного режима

По словам Голубева, ношение масок в общественных местах должно быть обязательным для всех, включая сотрудников государственных структур. "Это касается всех: и федеральных, и региональных, и муниципальных органов, а также подведомственных учреждений. Предупреждаю: за повторные факты нарушений виновные будут поставлены под угрозу увольнения, невзирая на должность. Нельзя к чему-то призывать людей, пока у нас самих не всегда выполняются эти требования", - сказал губернатор.