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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T15:29
https://ria.ru/20200520/1571737122.html
Голубев пригрозил увольнять чиновников за нарушение масочного режима
https://cdn23.img.ria.ru/images/155864/20/1558642076_0:115:3072:1843_1036x0_80_0_0_2059707303c6904fe11c0ba3c4cb8b23.jpg
РИА Новости

Голубев пригрозил увольнять чиновников за нарушение масочного режима

15:29 20.05.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая – РИА Новости. Сотрудники государственных структур в Ростовской области должны как и все остальные жители региона соблюдать масочный режим в общественных местах, за его нарушение чиновникам может грозить увольнение независимо от должности, заявил на заседании регионального штаба по предотвращению распространения коронавируса губернатор области Василий Голубев.
С 1 мая все жители Ростовской области обязаны носить маски или респираторы в общественных местах, включая все виды общественного транспорта, аптеки, магазины, вокзалы и госучреждения.
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С начала недели в регионе был введен рейтинг соблюдения масочного режима по аналогии с индексом самоизоляции. Согласно мониторингу масочного режима за 18-19 мая, индекс его соблюдения в области составил 3,7 балла из 5, в частности в Ростове-на-Дону – 2,4 балла.
По словам Голубева, ношение масок в общественных местах должно быть обязательным для всех, включая сотрудников государственных структур. "Это касается всех: и федеральных, и региональных, и муниципальных органов, а также подведомственных учреждений. Предупреждаю: за повторные факты нарушений виновные будут поставлены под угрозу увольнения, невзирая на должность. Нельзя к чему-то призывать людей, пока у нас самих не всегда выполняются эти требования", - сказал губернатор.
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По данным на 20 мая, в регионе зарегистрированы 2784 случая заболевания коронавирусом, в том числе 139 за минувшие сутки. За весь период эпидемии в области выздоровели 989 человек, умерли 33 человека. Коэффициент распространения инфекции - 1,29.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВасилий ГолубевРостовская областьРостов-на-Дону
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