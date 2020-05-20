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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T15:26
https://ria.ru/20200520/1571736891.html
В ЕС выпустят тест, выявляющий COVID-19 за полчаса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571159699_0:18:3234:1837_1036x0_80_0_0_2caf4a42dd1e1fe4389be064263ea8ab.jpg
РИА Новости

В ЕС выпустят тест, выявляющий COVID-19 за полчаса

15:26 20.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАнализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Один из отобранных Еврокомиссией для финансовой поддержки восемнадцати исследовательских проектов в области разработок по борьбе с коронавирусом смог оправдать вложенные деньги и готов выпустить на рынок новую высокоточную экспресс тест-систему, которая позволяет сделать анализ на COVID-19 за полчаса, говорится в распространенном заявлении Еврокомиссии.
Речь идет о совместном проекте HG nCoV19 test, в котором принимают участие государственные и частные организации из Ирландии, Италии, Великобритании и Китая.
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"Приятно видеть, что эти исследователи приняли вызов, быстро разработали эту новую диагностическую систему и ответили на наш экстренный призыв. Очень важно быстрее и точнее диагностировать коронавирус, поскольку это снижает риск дальнейшего распространения", - процитировали в ЕК комиссара по вопросам инноваций, исследований, культуре, образованию и молодежи Марию Габриэль.
Сообщается, что новая диагностическая система обладает высокой точностью, мобильна и позволяет получить результат за 30 минут. Курирующая проект ирландская компания HiberGene уже получила необходимое разрешение для поставки тестов на европейский рынок.
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Европейская комиссия активно вкладывает деньги в финансирование европейских и мировых научных разработок для борьбы с коронавирусом, в особенности систем диагностики, вакцин и лекарств. 4 мая в ходе инициированного ЕК глобального онлайн-марафона по сбору средств на общемировую борьбу с COVID-19 удалось собрать 7,4 миллиарда евро.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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330004
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