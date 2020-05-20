В ЕС выпустят тест, выявляющий COVID-19 за полчаса

Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ

БРЮССЕЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Один из отобранных Один из отобранных Еврокомиссией для финансовой поддержки восемнадцати исследовательских проектов в области разработок по борьбе с коронавирусом смог оправдать вложенные деньги и готов выпустить на рынок новую высокоточную экспресс тест-систему, которая позволяет сделать анализ на COVID-19 за полчаса, говорится в распространенном заявлении Еврокомиссии.

Италии, Великобритании и Китая. Речь идет о совместном проекте HG nCoV19 test, в котором принимают участие государственные и частные организации из Ирландии

"Приятно видеть, что эти исследователи приняли вызов, быстро разработали эту новую диагностическую систему и ответили на наш экстренный призыв. Очень важно быстрее и точнее диагностировать коронавирус, поскольку это снижает риск дальнейшего распространения", - процитировали в ЕК комиссара по вопросам инноваций, исследований, культуре, образованию и молодежи Марию Габриэль.

Сообщается, что новая диагностическая система обладает высокой точностью, мобильна и позволяет получить результат за 30 минут. Курирующая проект ирландская компания HiberGene уже получила необходимое разрешение для поставки тестов на европейский рынок.

Европейская комиссия активно вкладывает деньги в финансирование европейских и мировых научных разработок для борьбы с коронавирусом, в особенности систем диагностики, вакцин и лекарств. 4 мая в ходе инициированного ЕК глобального онлайн-марафона по сбору средств на общемировую борьбу с COVID-19 удалось собрать 7,4 миллиарда евро.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.