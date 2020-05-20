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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T15:24
https://ria.ru/20200520/1571736834.html
Москвичи могут обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции онлайн
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570593173_0:315:3081:2048_1036x0_80_0_0_581ebc1ad7a3b47edb34f954036312f3.jpg
РИА Новости

Москвичи могут обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции онлайн

15:24 20.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на одной из улиц в Москве
Автомобильное движение на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Автомобильное движение на одной из улиц в Москве
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Жители Москвы могут обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции онлайн, сообщается в telegram-канале оперативного штаба со ссылкой на начальника Главконтроля Евгения Данчикова.
"На странице портала mos.ru, посвященной коронавирусу, в разделе "Обжалование штрафов" вы найдете информацию, что делать, если считаете штраф ошибочным. В этом же разделе можно подать жалобу в электронном виде", - сообщил Данчиков.
По его словам, для подачи жалобы есть не менее 30 дней. Также в ближайшее время будут загружены типовые формы жалоб.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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