Москвичи могут обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции онлайн

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Жители Москвы могут обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции онлайн, сообщается в telegram-канале оперативного штаба со ссылкой на начальника Главконтроля Евгения Данчикова.

По его словам, для подачи жалобы есть не менее 30 дней. Также в ближайшее время будут загружены типовые формы жалоб.