На Украине выявили вспышку COVID-19 в интернате

"У нас есть плюс 26 случаев. Эти случаи связаны с одним учреждением. Это единственный очаг. Это областное интернатное учреждение, которое находится на территории города. И, к сожалению, инфекция попала в учреждение - заболел один из сотрудников", - заявил Мешко, видео опубликовано на странице Мукачевского горсовета в Facebook.