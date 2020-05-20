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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T16:50
https://ria.ru/20200520/1571736777.html
На Украине выявили вспышку COVID-19 в интернате
https://cdn24.img.ria.ru/images/155872/40/1558724099_0:0:3554:1999_1036x0_80_0_0_b9e55b05d9cf0870a9c0fc94717cd639.jpg
РИА Новости

На Украине выявили вспышку COVID-19 в интернате

15:23 20.05.2020 (обновлено: 16:50 20.05.2020)
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© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Очаг заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировали в интернате на территории города Мукачево Закарпатской области, заболели 26 человек, сообщил в среду исполняющий обязанности директора Мукачевской центральной районной больницы и руководитель штаба по ликвидации последствий ЧС Евгений Мешко.

"У нас есть плюс 26 случаев. Эти случаи связаны с одним учреждением. Это единственный очаг. Это областное интернатное учреждение, которое находится на территории города. И, к сожалению, инфекция попала в учреждение - заболел один из сотрудников", - заявил Мешко, видео опубликовано на странице Мукачевского горсовета в Facebook.

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По его словам, всего в учреждении содержатся и работают около 230 человек, уже около 130 человек обследовали, результаты относительно 50 еще ожидаются.
Пресс-служба прокуратуры Закарпатской области сообщила, что правоохранители завели уголовное дело из-за вспышки коронавируса в психоневрологическом интернате, в рамках следствия проверят состояние соблюдения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней в указанном учреждении. "Предварительная правовая квалификация в данном производстве по части 1 статьи 325 УК Украины, то есть нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений", - говорится в сообщении.
По последним данным Минздрава Украины, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране составляет 19230, скончались 564 человека, выздоровели 5955.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МукачевоЕвгений МешковВОЗЗакарпатская областьУкраинаВ мире
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