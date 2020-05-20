Роухани рассчитывает на тесную работу с новым парламентом

"Мое пожелание – чтобы наши (правительства) отношения со следующим парламентом, который начнет свою работу на следующей неделе – с 27 мая, были более близкими. Ведь это в интересах народа", - сказал он в ходе заседания правительства, показанного иранским телевидением.

Голосование на парламентских выборах прошло 21 февраля, за 290 депутатских кресел боролись более 7 тысяч человек. Абсолютное большинство ожидаемо получили консерваторы, которые считаются противниками правительства Роухани. По оценкам экспертов они получили более 200 мест. Однако должен пройти еще второй тур выборов в ряде округов, который был перенесен с апреля на более поздний срок из-за коронавируса. Некоторые депутаты нового парламента скончались от COVID-19.