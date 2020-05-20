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Роухани рассчитывает на тесную работу с новым парламентом
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РИА Новости

Роухани рассчитывает на тесную работу с новым парламентом

15:21 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что рассчитывает на тесное сотрудничество с парламентом нового созыва, несмотря на его политический состав.
"Мое пожелание – чтобы наши (правительства) отношения со следующим парламентом, который начнет свою работу на следующей неделе – с 27 мая, были более близкими. Ведь это в интересах народа", - сказал он в ходе заседания правительства, показанного иранским телевидением.
По словам президента, принадлежность к тому или иному политическому крылу в парламенте Ирана является второстепенным вопросом, поскольку груз ответственности ложится на всех.
Голосование на парламентских выборах прошло 21 февраля, за 290 депутатских кресел боролись более 7 тысяч человек. Абсолютное большинство ожидаемо получили консерваторы, которые считаются противниками правительства Роухани. По оценкам экспертов они получили более 200 мест. Однако должен пройти еще второй тур выборов в ряде округов, который был перенесен с апреля на более поздний срок из-за коронавируса. Некоторые депутаты нового парламента скончались от COVID-19.
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Парламент ИранаХасан РоуханиИранВ мире
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