В ГД призвали бойкотировать YouTube из-за удаления аккаунта "Крым 24"

"В этом поступке мы видим, что никакой западной демократии и свободы слова по факту нет. Все это фикция. В очередной раз хваленая западная демократия показала свое истинное лицо. Нам нужно бойкотировать видеохостинг YouTube, который пронизан сплошной цензурой и пропагандой, транслируемой из-за океана", - сказал Шеремет.