В ГД призвали бойкотировать YouTube из-за удаления аккаунта "Крым 24"

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости призвал бойкотировать американский видеохостинг YouTube, который без внятных причин удалил аккаунт телеканала "Крым 24".
Ранее сообщалось, что YouTube удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Видеохостинг объяснил это решение формулировкой "за нарушение Условий использования YouTube". Телеканал принес извинения за доставленные неудобства и пообещал все видеосюжеты и выпуски программ восстановить на своем сайте. ТРК "Крым" намерена подать в суд на YouTube за удаление аккаунта.
"В этом поступке мы видим, что никакой западной демократии и свободы слова по факту нет. Все это фикция. В очередной раз хваленая западная демократия показала свое истинное лицо. Нам нужно бойкотировать видеохостинг YouTube, который пронизан сплошной цензурой и пропагандой, транслируемой из-за океана", - сказал Шеремет.
По его словам, России стоит развивать собственные альтернативные площадки, чтобы впредь не становиться предметом шантажа со стороны западных стран и контролируемых ими компаний.
"YouTube уже превращается в помойку, в которой много грязи, лжи и западной пропаганды", - подчеркнул депутат.
6 апреля, 16:12RT ответил ФБК* в споре вокруг YouTube