В Китае девушка отомстила бывшему парню, отправив ему домой тонну лука

ПЕКИН, 20 мая — РИА Новости. Жительница Жительница китайской восточной провинции Шаньдун решила отомстить бывшему парню за слезы, которые она пролила после того, как он ее бросил, и отправила на его домашний адрес тонну лука, чтобы теперь плакал он.

Как пишет газета "Синьцзин бао", девушка по фамилии Чжао купила в интернете тонну лука и указала адрес своего бывшего молодого человека. Она также попросила, чтобы весь лук доставили прямо ему под дверь и не принимали возврата. Посылку она снабдила запиской: "После расставания я плакала три дня, теперь ты поплачь".

При этом сам молодой человек рассказал, что после их расставания прошел уже год, и лук его не заставил плакать, наоборот, принес пользу, так как он его быстро перепродал за одну тысячу юаней (более 140 долларов).