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2020-05-20T15:46
https://ria.ru/20200520/1571736205.html
В Китае девушка отомстила бывшему парню, отправив ему домой тонну лука
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РИА Новости

В Китае девушка отомстила бывшему парню, отправив ему домой тонну лука

15:15 20.05.2020 (обновлено: 15:46 20.05.2020)
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© Фото : China Shandong NetЖитель китайской провинции Шаньдун, который получил тонну лука от бывшей девушки
Житель китайской провинции Шаньдун, который получил тонну лука от бывшей девушки
© Фото : China Shandong Net
Житель китайской провинции Шаньдун, который получил тонну лука от бывшей девушки
ПЕКИН, 20 мая — РИА Новости. Жительница китайской восточной провинции Шаньдун решила отомстить бывшему парню за слезы, которые она пролила после того, как он ее бросил, и отправила на его домашний адрес тонну лука, чтобы теперь плакал он.
Как пишет газета "Синьцзин бао", девушка по фамилии Чжао купила в интернете тонну лука и указала адрес своего бывшего молодого человека. Она также попросила, чтобы весь лук доставили прямо ему под дверь и не принимали возврата. Посылку она снабдила запиской: "После расставания я плакала три дня, теперь ты поплачь".
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При этом сам молодой человек рассказал, что после их расставания прошел уже год, и лук его не заставил плакать, наоборот, принес пользу, так как он его быстро перепродал за одну тысячу юаней (более 140 долларов).
Решив проучить своего бывшего парня, девушка больше всего неудобств принесла курьеру, которому пришлось самому таскать лук на протяжении нескольких часов из грузовика к двери квартиры. Также недовольны остались соседи молодого человека, так как весь жилой комплекс пропах луком.
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