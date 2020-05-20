В Самарской области последний звонок перенесли на август

САМАРА, 20 мая - РИА Новости. Власти Власти Самарской области перенесли проведение последних звонков в школах региона на август из-за ситуации с коронавирусом , сообщает в среду пресс-служба облправительства.

Школы в Самарской области с 17 марта работают в дистанционном режиме из-за ограничений в связи с распространением коронавируса. Ученики начальной школы отправятся на летние каникулы 25 мая, 5-8 классов - 26 или 27 мая, старшеклассники – 30 мая.

"Областным оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции по рекомендации Роспотребнадзора по Самарской области принято решение о проведении последних звонков в августе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, точная дата проведения последнего звонка будет корректироваться исходя из эпидемиологической обстановки в регионе.

"В министерство образования и науки Самарской области поступали обращения от жителей региона о проведении последнего звонка в привычном формате, многие просили не нарушать традицию. Именно поэтому было принято решение о переносе сроков последних звонков", - цитирует министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна пресс-служба.

В Самарской области подтверждено 1666 случаев заболевания коронавирусом, 419 человек выздоровели, 11 скончались.