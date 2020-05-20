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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T15:14
https://ria.ru/20200520/1571736151.html
В Самарской области последний звонок перенесли на август
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/112467/81/1124678142_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_e5991b6d7f80c003a2fa7a30a76944a0.jpg
РИА Новости

В Самарской области последний звонок перенесли на август

15:14 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамара
Самара
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самара. Архивное фото
САМАРА, 20 мая - РИА Новости. Власти Самарской области перенесли проведение последних звонков в школах региона на август из-за ситуации с коронавирусом, сообщает в среду пресс-служба облправительства.
Школы в Самарской области с 17 марта работают в дистанционном режиме из-за ограничений в связи с распространением коронавируса. Ученики начальной школы отправятся на летние каникулы 25 мая, 5-8 классов - 26 или 27 мая, старшеклассники – 30 мая.
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"Областным оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции по рекомендации Роспотребнадзора по Самарской области принято решение о проведении последних звонков в августе", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, точная дата проведения последнего звонка будет корректироваться исходя из эпидемиологической обстановки в регионе.
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"В министерство образования и науки Самарской области поступали обращения от жителей региона о проведении последнего звонка в привычном формате, многие просили не нарушать традицию. Именно поэтому было принято решение о переносе сроков последних звонков", - цитирует министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна пресс-служба.
В Самарской области подтверждено 1666 случаев заболевания коронавирусом, 419 человек выздоровели, 11 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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