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Путин предложил снизить стоимость электричества для предприятий АПК
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РИА Новости

Путин предложил снизить стоимость электричества для предприятий АПК

15:10 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями общественности Дагестана
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями общественности Дагестана
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Кабмин должен подумать над снижением стоимости электричества для малых предприятий агропромышленного комплекса, заявил в среду президент России Владимир Путин.
Во время совещания о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности к президенту обратился фермер Олег Сирота. Он отметил, что у малых сельхозтоваропроизводителей высокие издержки. "Например, себестоимость электричества у нас в три раза выше, чем у населения, и в два раза больше, чем у крупных предприятий", - указал фермер. Он попросил Путина дать указание правительству, чтобы был проработан вопрос снижения стоимости электричества для малых предприятий АПК и о выделении их в льготную категорию.
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"Что касается стоимости электроэнергии, то мы многократно эту тему обсуждали… Понятно, почему там чуть выше, чем у крупных потребителей… Но нужно, чтобы правительство, конечно, над этим подумало, здесь я с вами полностью согласен", - ответил президент.
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Правительство РФВладимир ПутинЭкономика
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