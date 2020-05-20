Путин предложил снизить стоимость электричества для предприятий АПК

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Кабмин должен подумать над снижением стоимости электричества для малых предприятий агропромышленного комплекса, заявил в среду президент России Владимир Путин.
Во время совещания о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности к президенту обратился фермер Олег Сирота. Он отметил, что у малых сельхозтоваропроизводителей высокие издержки. "Например, себестоимость электричества у нас в три раза выше, чем у населения, и в два раза больше, чем у крупных предприятий", - указал фермер. Он попросил Путина дать указание правительству, чтобы был проработан вопрос снижения стоимости электричества для малых предприятий АПК и о выделении их в льготную категорию.
"Что касается стоимости электроэнергии, то мы многократно эту тему обсуждали… Понятно, почему там чуть выше, чем у крупных потребителей… Но нужно, чтобы правительство, конечно, над этим подумало, здесь я с вами полностью согласен", - ответил президент.