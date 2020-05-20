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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T15:15
https://ria.ru/20200520/1571735881.html
В Белоруссии за сутки выявили 918 новых случаев COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569748376_0:86:3072:1814_1036x0_80_0_0_d018ede8634fe126ee6ca929648ab48b.jpg
РИА Новости

В Белоруссии за сутки выявили 918 новых случаев COVID-19

15:15 20.05.2020
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© Sputnik / Виктор ТолочкоМашина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минск
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минск
© Sputnik / Виктор Толочко
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минск. Архивное фото
МИНСК, 20 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 918, до 32426, скончались еще четыре пациента, всего умерших 179, сообщила в среду пресс-служба минздрава республики.
В Белоруссии на вторник число случаев инфицирования COVID-19 составляло 31508, в том числе минздрав сообщал о 175 умерших. Ранее максимальный прирост инфицированных коронавирусом за сутки в республике достигал плюс 973 человека.
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"Зарегистрированы 32426 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 387673 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 179 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 11415 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
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