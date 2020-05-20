В Белоруссии за сутки выявили 918 новых случаев COVID-19

"Зарегистрированы 32426 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 387673 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 179 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.