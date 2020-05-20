В Белоруссии за сутки выявили 918 новых случаев COVID-19

МИНСК, 20 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 918, до 32426, скончались еще четыре пациента, всего умерших 179, сообщила в среду пресс-служба минздрава республики.
В Белоруссии на вторник число случаев инфицирования COVID-19 составляло 31508, в том числе минздрав сообщал о 175 умерших. Ранее максимальный прирост инфицированных коронавирусом за сутки в республике достигал плюс 973 человека.
"Зарегистрированы 32426 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 387673 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 179 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 11415 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф