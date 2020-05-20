Источник прокомментировал заявление Зеленского о переговорах с Путиным

Зеленский дал себе несколько месяцев на решение по Донбассу

Зеленский дал себе несколько месяцев на решение по Донбассу

Комментируя эти заявления, собеседник агентства в МИД подчеркнул, что "Москва никогда не уклоняется, если есть перспектива договориться", а Владимир Путин "никогда не уходил от диалога".