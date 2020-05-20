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2020-05-20T16:58
https://ria.ru/20200520/1571735855.html
Источник прокомментировал заявление Зеленского о переговорах с Путиным
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РИА Новости

Источник прокомментировал заявление Зеленского о переговорах с Путиным

16:05 20.05.2020 (обновлено: 16:58 20.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Источник РИА Новости в МИД прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о контактах с Москвой по вопросам Крыма и Донбасса.
На пресс-конференции, посвященной первой годовщине своей инаугурации, глава украинского государства заявил, что Владимир Путин не хочет поднимать на переговорах вопрос Крыма. Говоря о Донбассе, Зеленский подчеркнул, что готов к любым форматам и считает неизбежным диалог с российским президентом. При этом он отметил, что сегодня все мировые лидеры из-за коронавируса заняты своими странами.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
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Комментируя эти заявления, собеседник агентства в МИД подчеркнул, что "Москва никогда не уклоняется, если есть перспектива договориться", а Владимир Путин "никогда не уходил от диалога".
"Что касается нового саммита "нормандской четверки", то да, здесь есть условия — выполнение решений предыдущего саммита в Париже и согласование заранее проекта итогового документа. Из семи решений Парижа выполнено, с натяжкой, только одно — обмен удержанными лицами. Поэтому о новой встрече можно говорить только тогда, когда будет прогресс по всем пунктам Парижа. До этого явно еще очень далеко", — заключил источник.
Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров по телефону заявил своему коллеге из Германии Хайко Маасу, что важно побудить Киев к "безусловному и полному выполнению договоренностей", достигнутых главами "нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.
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МоскваПарижКиевРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаВ мире
Популярные комментарии
С бандеровцами о чем-либо договариваться бессмысленно. Они обманывают всегда. Пусть сначала кредит в 3 миллиарда долларов вернет!
20 мая, 16:28
serg1234serg
13850112
"При этом он отметил, что сегодня все мировые лидеры из-за коронавируса заняты своими странами." А украинский президент занят чужими странами. На свою время не остаётся.
20 мая, 17:09
Evgeny Lepihin
72191101
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