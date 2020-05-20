Онищенко оценил необходимость массовой вакцинации от коронавируса

"Я не уверен ещё, что нам нужно будет прививать кого-либо", - сказал Онищенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он отметил, что в РФ каждый год проходит вакцинация от гриппа по той причине, что он постоянно мутирует.

"Но над вакциной (против коронавируса) работать надо... Если у него обозначится сезонность, что маловероятно, по моему мнению, конечно, же мы будем прививать группу риска - это поколение старше 65 лет, но для этого вакцина должна быть очень эффективной и малореактогенной, потому что у этих людей сама прививка может вызвать осложнения", - добавил он.