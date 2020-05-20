Онищенко оценил необходимость массовой вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что массово прививать россиян от коронавируса не надо, эта прививка необходима только группе риска, но только в случае ее высокой эффективности.
"Я не уверен ещё, что нам нужно будет прививать кого-либо", - сказал Онищенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что в РФ каждый год проходит вакцинация от гриппа по той причине, что он постоянно мутирует.
"Но над вакциной (против коронавируса) работать надо... Если у него обозначится сезонность, что маловероятно, по моему мнению, конечно, же мы будем прививать группу риска - это поколение старше 65 лет, но для этого вакцина должна быть очень эффективной и малореактогенной, потому что у этих людей сама прививка может вызвать осложнения", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.