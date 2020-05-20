На Украине продлили карантин из-за коронавируса

"Предлагается установить с 22 мая 2020 года по 22 июня 2020 года на территории Украины карантин с учетом эпидемиологической ситуации в регионах. Это так называемый адаптивный карантин. Мы вводим определенные определения эпидемиологической ситуации в регионах. А именно: инцидентность, это среднее число коронавируса за последние семь дней на 100 тысяч населения, она должна составлять менее 12 лиц на 100 тысяч населения, загруженность коек в больницах… должна составлять менее 50%... С 22 мая мы предлагаем ввести второй этап (ослаблений карантина – ред.). и так каждый этап через 10 дней", - заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов в ходе заседания правительства.