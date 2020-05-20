В Ивановской области умер шестнадцатый пациент с COVID-19

"Из новых диагнозов: 32 человека обследованы с ОРВИ и пневмониями, 12 человек обследованы по контакту и три человека прибыли из Москвы. На стационарном лечении находятся 583 человека, шестеро из них находятся на аппаратах ИВЛ, 91 – на кислородной поддержке", - говорится в сообщении.