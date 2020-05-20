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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T15:05
https://ria.ru/20200520/1571735396.html
В Ивановской области умер шестнадцатый пациент с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b1d521992253fc4ef75ca4ee92b39b59.jpg
РИА Новости

В Ивановской области умер шестнадцатый пациент с COVID-19

15:05 20.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 20 мая - РИА Новости. Пожилой мужчина, госпитализированный в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией, стал шестнадцатым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Ивановской области, сообщает в среду правительство региона.
По состоянию на 20 мая, в Ивановской области зарегистрированы 1360 случаев коронавирусной инфекции, за сутки поставлены 47 диагнозов.
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"Из новых диагнозов: 32 человека обследованы с ОРВИ и пневмониями, 12 человек обследованы по контакту и три человека прибыли из Москвы. На стационарном лечении находятся 583 человека, шестеро из них находятся на аппаратах ИВЛ, 91 – на кислородной поддержке", - говорится в сообщении.
Шестнадцать пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались.
О последнем стало известно за прошедшие сутки.
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"Это пациент 69 лет из Гаврилово-Посадского района. Он поступил в больницу в очень тяжелом состоянии, с двусторонней внебольничной пневмонией, серьезными сопутствующими патологиями. Находился на аппарате ИВЛ. Но реанимационные мероприятия результата не дали", - сообщают областные власти.
За сутки в области выписаны выздоровевшие 29 пациентов. Всего в регионе выздоровели 426 человек, переболевших коронавирусной инфекцией.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ивановская областьОбщество
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