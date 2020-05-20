Эксперт: средняя российская семья может прожить на сбережения 63 дня

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Примерно 63 дня может прожить средняя российская семья на свои сбережения, не прибегая к заимствованиям; в наибольшей зоне риска в нынешней ситуации оказались пенсионеры и неполные семьи с детьми, рассказала генеральный директор Аналитического центра НАФИ Примерно 63 дня может прожить средняя российская семья на свои сбережения, не прибегая к заимствованиям; в наибольшей зоне риска в нынешней ситуации оказались пенсионеры и неполные семьи с детьми, рассказала генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева в ходе онлайн-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"Сегодня только 63 дня может прожить семья на свои сбережения в среднем по России , если у нее не будет других источников дохода, если она не будет прибегать к займам или брать деньги в долг. При том что 42% россиян смогут оплачивать свои расходы не более одного месяца", - сказала Имаева.

По словам эксперта, в наибольшей зоне риска оказались одинокие пенсионеры и неполные семьи с несовершеннолетними детьми, которых в России около 5 миллионов. Также в зоне риска находится обслуживающий персонал – люди, которые в первую очередь потеряли работу из-за пандемии коронавируса.

"Работа должна вестись постоянно и системно, особенно в вопросах формирования подушки безопасности на непредвиденные жизненные обстоятельства. Активная аудитория в возрасте 25- 45 лет - она также находится в наибольшей зоне риска, потому что она в большей степени закредитованна", - отметила она.

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