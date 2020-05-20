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2020-05-20T15:04
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Эксперт: средняя российская семья может прожить на сбережения 63 дня
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РИА Новости

Эксперт: средняя российская семья может прожить на сбережения 63 дня

15:04 20.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Самойлов / Перейти в фотобанкКупюры разного номинала и банковские карты
Купюры разного номинала и банковские карты
© РИА Новости / Игорь Самойлов
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Купюры разного номинала и банковские карты. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Примерно 63 дня может прожить средняя российская семья на свои сбережения, не прибегая к заимствованиям; в наибольшей зоне риска в нынешней ситуации оказались пенсионеры и неполные семьи с детьми, рассказала генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева в ходе онлайн-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
"Сегодня только 63 дня может прожить семья на свои сбережения в среднем по России, если у нее не будет других источников дохода, если она не будет прибегать к займам или брать деньги в долг. При том что 42% россиян смогут оплачивать свои расходы не более одного месяца", - сказала Имаева.
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По словам эксперта, в наибольшей зоне риска оказались одинокие пенсионеры и неполные семьи с несовершеннолетними детьми, которых в России около 5 миллионов. Также в зоне риска находится обслуживающий персонал – люди, которые в первую очередь потеряли работу из-за пандемии коронавируса.
"Работа должна вестись постоянно и системно, особенно в вопросах формирования подушки безопасности на непредвиденные жизненные обстоятельства. Активная аудитория в возрасте 25- 45 лет - она также находится в наибольшей зоне риска, потому что она в большей степени закредитованна", - отметила она.
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"Люди вступают во взрослую жизнь, формируют семьи, усложняется домохозяйство. Практически каждый второй имеет потребительский кредит. И сегодня в программе финансовой грамотности нужно говорить о тех антикризисных мерах, которые есть... чтобы поддержать те семьи, тех людей, у которых эта нагрузка в большей степени возрастает в связи с возможной потерей работы", - заключила Имаева.
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РоссияГузелия ИмаеваОбщество
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