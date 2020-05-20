В Башкирии число жертв коронавируса достигло 18

По данным ведомства, всего на 20 мая в Башкирии 2335 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

"На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 672 человека. Из них в тяжелом состоянии - 24, в том числе находятся на аппаратах ИВЛ – 6 человек. Всего выписано - 763 человека", - говорится в сообщении.