В Башкирии число жертв коронавируса достигло 18

УФА, 20 мая - РИА Новости. Минздрав Башкирии сообщил о смерти восемнадцатого пациента с коронавирусом, умерла женщина с сахарным диабетом.
"На сегодняшний день была зафиксирована одна смерть от новой коронавирусной инфекции. Умершая женщина из Белебеевского района, ей было 56 лет, имела сахарный диабет. На ИВЛ не находилась. Общее количество летальных случаев составляет 18 человек", - сообщает минздрав.
По данным ведомства, всего на 20 мая в Башкирии 2335 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
"На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 672 человека. Из них в тяжелом состоянии - 24, в том числе находятся на аппаратах ИВЛ – 6 человек. Всего выписано - 763 человека", - говорится в сообщении.
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