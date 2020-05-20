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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T15:02
https://ria.ru/20200520/1571735165.html
В Башкирии число жертв коронавируса достигло 18
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Башкирии число жертв коронавируса достигло 18

15:02 20.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
УФА, 20 мая - РИА Новости. Минздрав Башкирии сообщил о смерти восемнадцатого пациента с коронавирусом, умерла женщина с сахарным диабетом.
"На сегодняшний день была зафиксирована одна смерть от новой коронавирусной инфекции. Умершая женщина из Белебеевского района, ей было 56 лет, имела сахарный диабет. На ИВЛ не находилась. Общее количество летальных случаев составляет 18 человек", - сообщает минздрав.
По данным ведомства, всего на 20 мая в Башкирии 2335 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
"На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 672 человека. Из них в тяжелом состоянии - 24, в том числе находятся на аппаратах ИВЛ – 6 человек. Всего выписано - 763 человека", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Минздрав БашкирииКоронавирусыЗдоровье - ОбществоБелебеевский районОбщество
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