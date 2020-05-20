Онищенко оценил необходимость носить защитные маски

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко уверен, что маски для защиты от заражения коронавирусом носить нужно, особенно в общественных местах, и объяснил, почему.
"Я подтверждаю, что маски носить надо. Да, одно дело, если я буду идти по улице и вокруг меня ни одного человека не будет. Но если я буду подходить к станции метро и на входе я столкнусь с 3-5 людьми, будет ясно, что мы будем в близком контакте. Или я войду в вагон, а там уже будут все места заняты. Мы же не будем там (указывать) людям, что все должны быть в маске? Что, трудно ее надеть? Нет. И вот это должно быть. Другое дело, что мы должны обеспечить эти маски, потому что эти баснословные суммы, которые платят, по 50 рублей (за штуку), это плохо, а эти одноразовые маски два часа работают", - сказал Онищенко в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Отвечая на вопрос РИА Новости о том, как он сам защищается от коронавируса, Онищенко обратил внимание на то, что соблюдает дистанцию во время разговора.
"Нормально питаюсь, нормально отдыхаю, делаю зарядку. Но у меня немного по-другому, я могу на машине приехать рано утром в Государственную Думу. Завтра (на заседании) будем эксперимент проводить, там я буду в маске", - добавил Онищенко.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.