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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T15:49
https://ria.ru/20200520/1571735076.html
Онищенко оценил необходимость носить защитные маски
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292306_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1d7a0f28edf6d121e8b3b217db83428c.jpg
РИА Новости

Онищенко оценил необходимость носить защитные маски

15:00 20.05.2020 (обновлено: 15:49 20.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинские маски. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко уверен, что маски для защиты от заражения коронавирусом носить нужно, особенно в общественных местах, и объяснил, почему.
"Я подтверждаю, что маски носить надо. Да, одно дело, если я буду идти по улице и вокруг меня ни одного человека не будет. Но если я буду подходить к станции метро и на входе я столкнусь с 3-5 людьми, будет ясно, что мы будем в близком контакте. Или я войду в вагон, а там уже будут все места заняты. Мы же не будем там (указывать) людям, что все должны быть в маске? Что, трудно ее надеть? Нет. И вот это должно быть. Другое дело, что мы должны обеспечить эти маски, потому что эти баснословные суммы, которые платят, по 50 рублей (за штуку), это плохо, а эти одноразовые маски два часа работают", - сказал Онищенко в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Отвечая на вопрос РИА Новости о том, как он сам защищается от коронавируса, Онищенко обратил внимание на то, что соблюдает дистанцию во время разговора.
"Нормально питаюсь, нормально отдыхаю, делаю зарядку. Но у меня немного по-другому, я могу на машине приехать рано утром в Государственную Думу. Завтра (на заседании) будем эксперимент проводить, там я буду в маске", - добавил Онищенко.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Правила использования одноразовых медицинских масок
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Медицинские маски: инструкция по применению
11100216
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