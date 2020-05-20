Онищенко оценил необходимость носить защитные маски

"Я подтверждаю, что маски носить надо. Да, одно дело, если я буду идти по улице и вокруг меня ни одного человека не будет. Но если я буду подходить к станции метро и на входе я столкнусь с 3-5 людьми, будет ясно, что мы будем в близком контакте. Или я войду в вагон, а там уже будут все места заняты. Мы же не будем там (указывать) людям, что все должны быть в маске? Что, трудно ее надеть? Нет. И вот это должно быть. Другое дело, что мы должны обеспечить эти маски, потому что эти баснословные суммы, которые платят, по 50 рублей (за штуку), это плохо, а эти одноразовые маски два часа работают", - сказал Онищенко в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".