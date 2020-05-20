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2020-05-20T15:00
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Поклонская поблагодарила крымчан за просьбы стать прокурором
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РИА Новости

Поклонская поблагодарила крымчан за просьбы стать прокурором

15:00 20.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская заявила, что крымчане обращаются к ней с просьбой вернуться в должность прокурора республики, отметив, что это решение зависит не от нее.
"Крымчане обращаются ко мне с просьбой вернуться снова в должность прокурора республики, но это зависит не от меня. Я человек команды, и где руководство скажет работать и служить Родине, там я и приложу максимум своих сил", - сказала Поклонская РИА Новости.
Она подчеркнула, что благодарна людям за доверие и положительную оценку ее работы прокурором полуострова.
"Прокуратуру Крыма мы создавали с учетом полученного опыта службы в Генеральной прокуратуре Украины под руководством Виктора Павловича Пшонки. После государственного переворота в Украине институт прокуратуры уничтожен полностью", - сказала депутат.
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Поклонская отметила, что для нее единственным легитимным генпрокурором Украины остался Пшонка.
"Остальные назначения на эту должность ряда людей, ничего общего с прокуратурой не имеющих, а самое главное - без процессуальной оценки вооруженного захвата власти и массовых убийств в Киеве, является не чем иным, как сокрытием преступления этими людьми, называющими себя прокурорами. Одним словом, с уходом Пшонки закончилась прокуратура в Украине", - сказала она.
Поклонская возглавляла крымскую прокуратуру с марта 2014 по октябрь 2016 года.
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РоссияНаталья ПоклонскаяГосдума РФРеспублика КрымОбщество
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