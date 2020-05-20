В Ульяновской области рассказали об умершей пациентке с коронавирусом

В РАН рассказали о переломе в ситуации с коронавирусом в Москве

В РАН рассказали о переломе в ситуации с коронавирусом в Москве

По данным пресс-службы, 60-летняя женщина резко почувствовала себя плохо и обратилась за помощью в районную больницу, где у нее была диагностирована внебольничная пневмония. Отмечается, что после этого незамедлительно бригадой скорой помощи пациентка была доставлена в инфекционное отделение Центральной городской клинической больницы.