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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T15:00
https://ria.ru/20200520/1571735004.html
В Ульяновской области рассказали об умершей пациентке с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571543421_0:0:2906:1635_1036x0_80_0_0_02fa3252721acce5573d8d9c299ee7fd.jpg
РИА Новости

В Ульяновской области рассказали об умершей пациентке с коронавирусом

15:00 20.05.2020
11901
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
САМАРА, 20 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвердился у 60-летней женщины, умершей в Ульяновской области, она страдала хроническими заболеваниями, сообщила пресс-служба минздрава региона.
В среду федеральный штаб проинформировал, что за сутки в России скончались 135 человек с коронавирусом, в том числе один в Ульяновской области.
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"Поступило окончательное заключение, подтверждающее диагноз у жительницы Карсунского района, умершей 18 апреля", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, 60-летняя женщина резко почувствовала себя плохо и обратилась за помощью в районную больницу, где у нее была диагностирована внебольничная пневмония. Отмечается, что после этого незамедлительно бригадой скорой помощи пациентка была доставлена в инфекционное отделение Центральной городской клинической больницы.
"Состояние осложнялось сопутствующими хроническими заболеваниями. Несмотря на оказанные реанимационные меры, спасти жизнь не удалось", - сказано в релизе.
Всего в Ульяновской области зарегистрированы 1526 случаев заболевания коронавирусом, 372 человека выздоровели, шестеро скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Карта распространения нового коронавируса в России
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Карта распространения нового коронавируса в России
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ульяновская областьКарсунский районОбщество
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