В Ульяновской области рассказали об умершей пациентке с коронавирусом

САМАРА, 20 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвердился у 60-летней женщины, умершей в Ульяновской области, она страдала хроническими заболеваниями, сообщила пресс-служба минздрава региона.
В среду федеральный штаб проинформировал, что за сутки в России скончались 135 человек с коронавирусом, в том числе один в Ульяновской области.
"Поступило окончательное заключение, подтверждающее диагноз у жительницы Карсунского района, умершей 18 апреля", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, 60-летняя женщина резко почувствовала себя плохо и обратилась за помощью в районную больницу, где у нее была диагностирована внебольничная пневмония. Отмечается, что после этого незамедлительно бригадой скорой помощи пациентка была доставлена в инфекционное отделение Центральной городской клинической больницы.
"Состояние осложнялось сопутствующими хроническими заболеваниями. Несмотря на оказанные реанимационные меры, спасти жизнь не удалось", - сказано в релизе.
Всего в Ульяновской области зарегистрированы 1526 случаев заболевания коронавирусом, 372 человека выздоровели, шестеро скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф