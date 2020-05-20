В Мосгорсуд подали иск с требованием заблокировать YouTube в России

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget обратилась в Мосгорсуд с требованием заблокировать YouTube в России, пишет газета "Коммерсантъ".
Как пояснила изданию гендиректор и учредитель компании Светлана Симоненко, некоторые каналы на YouTube предлагают соискателям "обмануть будущих работодателей и пройти тесты за них", в том числе размещая разработанные Ontarget тесты.
23 декабря 2019, 09:38YouTube и "Яндекс.Видео" могут заблокировать из-за книжных издателей
Это второй иск компании против Google (является собственником YouTube). В 2018 году суд уже обязал корпорацию удалить спорный контент.
Согласно антипиратскому законодательству, это второе нарушение, поэтому видеосервису может грозить вечная блокировка. Суд должен рассмотреть дело в июне.
В декабре 2019 года уже сообщалось об угрозе вечной блокировки в России сервисов YouTube и "Яндекс.Видео" из-за нарушения законодательства о пиратстве.