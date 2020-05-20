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2020-05-20T16:19
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В Мосгорсуд подали иск с требованием заблокировать YouTube в России
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РИА Новости

В Мосгорсуд подали иск с требованием заблокировать YouTube в России

15:01 20.05.2020 (обновлено: 16:19 20.05.2020)
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© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube
© РИА Новости
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget обратилась в Мосгорсуд с требованием заблокировать YouTube в России, пишет газета "Коммерсантъ".
Как пояснила изданию гендиректор и учредитель компании Светлана Симоненко, некоторые каналы на YouTube предлагают соискателям "обмануть будущих работодателей и пройти тесты за них", в том числе размещая разработанные Ontarget тесты.
Логотип видеохостинга YouTube
23 декабря 2019, 09:38
YouTube и "Яндекс.Видео" могут заблокировать из-за книжных издателей
Это второй иск компании против Google (является собственником YouTube). В 2018 году суд уже обязал корпорацию удалить спорный контент.
Согласно антипиратскому законодательству, это второе нарушение, поэтому видеосервису может грозить вечная блокировка. Суд должен рассмотреть дело в июне.
В декабре 2019 года уже сообщалось об угрозе вечной блокировки в России сервисов YouTube и "Яндекс.Видео" из-за нарушения законодательства о пиратстве.
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РоссияYouTubeGoogleТехнологии
Популярные комментарии
Они себя чувствуют чересчур вольготно пора бы уже и крылышки обрубить :)
20 мая, 15:13
Виталик Т
382004078
Не надо блокировать Ютуб!
20 мая, 15:05
Владимир Косарев
83400027
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