В Мосгорсуд подали иск с требованием заблокировать YouTube в России

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget обратилась в Мосгорсуд с требованием заблокировать Компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget обратилась в Мосгорсуд с требованием заблокировать YouTube в России, пишет газета "Коммерсантъ"

Как пояснила изданию гендиректор и учредитель компании Светлана Симоненко, некоторые каналы на YouTube предлагают соискателям "обмануть будущих работодателей и пройти тесты за них", в том числе размещая разработанные Ontarget тесты.

Это второй иск компании против Google (является собственником YouTube). В 2018 году суд уже обязал корпорацию удалить спорный контент.

Согласно антипиратскому законодательству, это второе нарушение, поэтому видеосервису может грозить вечная блокировка. Суд должен рассмотреть дело в июне.