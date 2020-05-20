ЦБ и Минкомсвязь запустили сервис удаленного предоставления финуслуг

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Банк России и Минкомсвязь запустили сервис, с помощью которого граждане смогут дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги в цифровом виде без посещения офисов, говорится в совместном пресс-релизе ведомств.

В перспективе проект будет расширен на все кредитные и микрофинансовые организации, а также дополнен новыми сведениями. В частности, о доходах граждан из информационных систем ФНС России и Минтруда России, а также сведениями из бюро кредитных историй.