ЦБ и Минкомсвязь запустили сервис удаленного предоставления финуслуг

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Банк России и Минкомсвязь запустили сервис, с помощью которого граждане смогут дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги в цифровом виде без посещения офисов, говорится в совместном пресс-релизе ведомств.
"Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Банк России запустили в промышленную эксплуатацию сервис, который позволит гражданам через личный кабинет Единого портала госуслуг дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги и сервисы полностью в цифровом виде без посещения офисов", - сказано в релизе.
Через новый сервис финансовые организации могут получать необходимые сведения, хранящиеся о гражданах в различных базах данных (ФНС, Росреестр, МВД, ПФР и другие). На данный момент в проекте принимают участие 20 банков и четыре страховые организации. Причем клиенты шести банков уже могут через сервис в личном кабинете на портале госуслуг заполнить анкету на дистанционное предоставление кредита онлайн. Список кредитных организаций будет увеличиваться. Страховые компании пока тестируют возможность оформления полисов ОСАГО и каско через этот сервис.
"Реализация этого проекта — еще один важный шаг на пути к цифровизации государственных и финансовых услуг. Он позволяет участникам финансового рынка и другим организациям получать необходимые сведения из доверенных государственных источников в режиме "одного окна". Гражданам же он предоставит удобный и безопасный способ получения банковских и других продуктов и сервисов онлайн. И это особенно важно сегодня в условиях самоизоляции, — отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. Она подчеркнула, что сервис реализован с учетом необходимых мер по защите информации на базе инфраструктуры электронного правительства, которая принадлежит государству.
"Мы запустили сервис в экспериментальном порядке — именно сейчас он востребован и гражданами, и банками. В условиях самоизоляции и удаленной работы необходимо снизить количество посещений мест скопления людей, при этом потребность в банковских услугах, конечно, сохраняется. Хотим особо отметить, что реализованный механизм работы является универсальным и предполагает гибкое использование", — заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.
В перспективе проект будет расширен на все кредитные и микрофинансовые организации, а также дополнен новыми сведениями. В частности, о доходах граждан из информационных систем ФНС России и Минтруда России, а также сведениями из бюро кредитных историй.