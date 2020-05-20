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ФАС не видит предпосылок для роста цен на товары
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РИА Новости

ФАС не видит предпосылок для роста цен на товары

14:57 20.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЗдание ФАС России
Здание ФАС России
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Здание ФАС России. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит предпосылок для роста цен на товары, а по ряду позиций ожидает их снижения, заявил в ходе пресс-конференции заместитель руководителя ведомства Андрей Цариковский.
"Я не вижу предпосылок существенного роста цен, тем более начинается сезон, который всегда для нас с вами хороший, это лето, это сезон понижения цен. Мы видим, как во всем мире открываются границы и сейчас последуют импортные альтернативы, ... стабилизируются и нефтяные цены, стабилизируется и курс рубля, и на фоне всех этих новостей, как пишут обычно рейтинговые агентства, прогноз позитивный. Мы не видим никаких предпосылок для какого-либо существенного повышения цен, а по многим позициям мы ожидаем нормального хорошего снижения", - сказал Цариковский.
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