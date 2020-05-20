ФАС не видит предпосылок для роста цен на товары

"Я не вижу предпосылок существенного роста цен, тем более начинается сезон, который всегда для нас с вами хороший, это лето, это сезон понижения цен. Мы видим, как во всем мире открываются границы и сейчас последуют импортные альтернативы, ... стабилизируются и нефтяные цены, стабилизируется и курс рубля, и на фоне всех этих новостей, как пишут обычно рейтинговые агентства, прогноз позитивный. Мы не видим никаких предпосылок для какого-либо существенного повышения цен, а по многим позициям мы ожидаем нормального хорошего снижения", - сказал Цариковский.