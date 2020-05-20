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Минсельхоз попросил шесть млрд рублей на докапитализацию Росагролизинга
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РИА Новости

Минсельхоз попросил шесть млрд рублей на докапитализацию Росагролизинга

14:50 20.05.2020 (обновлено: 14:51 20.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМинистр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев попросил президента Владимира Путина выделить из бюджета 6 миллиардов рублей на увеличение уставного капитала Росагролизинга.
"О программах льготного лизинга позитивно отзываются субъекты и аграрии, они не раз озвучивали просьбы о развитии данных механизмов. В этой связи, уважаемый Владимир Владимирович, прошу вашего поручения о дополнительном выделении в 2020 году 6 миллиардов рублей на увеличение уставного капитала Росагролизинга", - сказал Патрушев в ходе совещания у президента по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
"Таким образом, в совокупности компания сможет обеспечить за один год поставку 9 тысяч единиц техники и оборудования, что на 40% больше, чем годом ранее", - добавил он.
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Дмитрий ПатрушевРосагролизингВладимир ПутинЭкономика
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