Минсельхоз попросил шесть млрд рублей на докапитализацию Росагролизинга

"О программах льготного лизинга позитивно отзываются субъекты и аграрии, они не раз озвучивали просьбы о развитии данных механизмов. В этой связи, уважаемый Владимир Владимирович, прошу вашего поручения о дополнительном выделении в 2020 году 6 миллиардов рублей на увеличение уставного капитала Росагролизинга", - сказал Патрушев в ходе совещания у президента по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.