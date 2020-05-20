Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-20T14:49
https://ria.ru/20200520/1571734239.html
ФАС направила предложения по поддержке производителей дешевых лекарств
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570817788_0:269:3161:2047_1036x0_80_0_0_662e4e99f722acfb33e65b7c27cfd239.jpg
РИА Новости

ФАС направила предложения по поддержке производителей дешевых лекарств

14:49 20.05.2020
85
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРабота аптеки
Работа аптеки
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Работа аптеки. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в правительство РФ предложения по поддержке российских производителей дешевых лекарств, сообщил заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский.
"Для нас некоторую проблему представляют российские производители дешевых лекарств, ниже 100 рублей. Здесь достаточно много проблем, потому что иногда им просто не выгодно выпускать и торговать такими лекарствами. Мы направили в правительство ряд мер, которые предлагаем по сохранению как раз производителей дешевых лекарств", - сказал Цариковский в ходе онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
701001
Обсудить 1
РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Андрей ЦариковскийЭкономика
Рекомендуем
Здание ФАС России
ФАС не видит предпосылок для роста цен на товары
Гречневая крупа
В ФАС отметили стабилизацию цен на гречку
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев
Минсельхоз попросил шесть млрд рублей на докапитализацию Росагролизинга
Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев
Минсельхоз не выявил перебоев с поставками продовольствия в регионы
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
ФАС не выявила запредельных цен на маски
Флаг Ингушетии
Духовенство призвало жителей Ингушетии отмечать Ураза-байрам дома
Здание Центрального банка РФ
ЦБ и Минкомсвязь запустили сервис удаленного предоставления финуслуг
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
В Минтруде оценили ситуацию с упрощенным установлением инвалидности
Прилавок с цитрусовыми в супермаркете
В ФАС отметили снижение цен на лимоны
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на XVIII Московском Международном конкурсе чтецов Корана в Москве
Гайнутдин: ограничения из-за вируса помогают саморазвитию, помощи ближним
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности в условиях пандемии
Путин согласился докапитализировать Росагролизинг из бюджета
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко выступает на пленарном заседании Госдумы
Онищенко считает, что голосование по поправкам может пройти в июне
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание
Путин: надеюсь, российский АПК уже преодолел сложности с семенами
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями общественности Дагестана
Путин предложил снизить стоимость электричества для предприятий АПК
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш
Правительство Латвии намерено отменить режим ЧС из-за COVID-19 в июне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:34Перу просит приостановить продажу культурных ценностей страны во Франции
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компании к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
Лента новостейМолния