ФАС направила предложения по поддержке производителей дешевых лекарств

"Для нас некоторую проблему представляют российские производители дешевых лекарств, ниже 100 рублей. Здесь достаточно много проблем, потому что иногда им просто не выгодно выпускать и торговать такими лекарствами. Мы направили в правительство ряд мер, которые предлагаем по сохранению как раз производителей дешевых лекарств", - сказал Цариковский в ходе онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".