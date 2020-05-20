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Религия и мировоззрение
2020-05-20T14:50
https://ria.ru/20200520/1571734134.html
Духовенство призвало жителей Ингушетии отмечать Ураза-байрам дома
https://cdn22.img.ria.ru/images/154789/21/1547892181_0:0:3510:1974_1036x0_80_0_0_fcfea9a3c398f763ea399301ee06db8c.jpg
РИА Новости

Духовенство призвало жителей Ингушетии отмечать Ураза-байрам дома

14:50 20.05.2020
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© Depositphotos / NatanaelgintingФлаг Ингушетии
Флаг Ингушетии
© Depositphotos / Natanaelginting
НАЛЬЧИК, 20 мая – РИА Новости. Совет алимов Ингушетии принял решение отменить из-за коронавируса массовое празднование Ураза-байрама в республике, сообщил исполняющий обязанности муфтия региона Магомед Хаштыров.
Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В этом году днем начала празднования Ураза-байрама по лунному календарю определено 24 мая.
"Из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе отменен коллективный ид-намаз с участием тысяч прихожан. Мы просим не ходить в гости в праздничные дни, отмечать праздник в кругу семьи, соблюдать меры предосторожности", - сказал Хаштыров в видеообращении к жителям региона.
В Ингушетии зарегистрировано 1605 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, скончались 36 пациентов, в том числе муфтий республики.
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