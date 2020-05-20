Духовенство призвало жителей Ингушетии отмечать Ураза-байрам дома

НАЛЬЧИК, 20 мая – РИА Новости. Совет алимов Ингушетии принял решение отменить из-за коронавируса массовое празднование Ураза-байрама в республике, сообщил исполняющий обязанности муфтия региона Магомед Хаштыров.
Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В этом году днем начала празднования Ураза-байрама по лунному календарю определено 24 мая.
"Из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе отменен коллективный ид-намаз с участием тысяч прихожан. Мы просим не ходить в гости в праздничные дни, отмечать праздник в кругу семьи, соблюдать меры предосторожности", - сказал Хаштыров в видеообращении к жителям региона.
В Ингушетии зарегистрировано 1605 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, скончались 36 пациентов, в том числе муфтий республики.