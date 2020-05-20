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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T14:48
https://ria.ru/20200520/1571734104.html
Правительство Латвии намерено отменить режим ЧС из-за COVID-19 в июне
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РИА Новости

Правительство Латвии намерено отменить режим ЧС из-за COVID-19 в июне

14:48 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Архивное фото
РИГА, 20 мая – РИА Новости. Правительство Латвии поставило себе цель отменить режим чрезвычайной ситуации в стране, введенный из-за пандемии COVID-19, в июне, заявил журналистам в среду премьер республики Кришьянис Кариньш.
Чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса объявлено в стране с 13 марта.
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"Цель правительства - отменить в июне объявленное из-за пандемии COVID-19 чрезвычайное положение в Латвии, сохранив при этом определенные ограничения", - сказал Кариньш.
"Такие требования, как усиленная гигиена и физическое дистанцирование, останутся в силе, даже если режим ЧС будет отменен, потому что COVID-19 пока только ограничен, но не побежден полностью", - добавил премьер.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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