Правительство Латвии намерено отменить режим ЧС из-за COVID-19 в июне

"Цель правительства - отменить в июне объявленное из-за пандемии COVID-19 чрезвычайное положение в Латвии, сохранив при этом определенные ограничения", - сказал Кариньш.

"Такие требования, как усиленная гигиена и физическое дистанцирование, останутся в силе, даже если режим ЧС будет отменен, потому что COVID-19 пока только ограничен, но не побежден полностью", - добавил премьер.