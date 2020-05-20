Правительство Латвии намерено отменить режим ЧС из-за COVID-19 в июне

Чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса объявлено в стране с 13 марта.
"Цель правительства - отменить в июне объявленное из-за пандемии COVID-19 чрезвычайное положение в Латвии, сохранив при этом определенные ограничения", - сказал Кариньш.
"Такие требования, как усиленная гигиена и физическое дистанцирование, останутся в силе, даже если режим ЧС будет отменен, потому что COVID-19 пока только ограничен, но не побежден полностью", - добавил премьер.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.