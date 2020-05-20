Завершающая стадия строительства госпиталей в Сокольниках и "Экспоцентре"

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Работы по строительству временных госпиталей на территории Сокольников и в "Экспоцентре" близки к завершению. Госпиталь в Сокольниках рассчитан на 1230 мест. В "Экспоцентре" на Красной Пресне планируется разместить до 3146 человек.