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2020-05-20T14:55
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Завершающая стадия строительства госпиталей в Сокольниках и "Экспоцентре"
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РИА Новости
Завершающая стадия строительства госпиталей в Сокольниках и "Экспоцентре"
Работы по строительству временных госпиталей на территории Сокольников и в "Экспоцентре" близки к завершению. Госпиталь в Сокольниках рассчитан на 1230 мест. В "Экспоцентре" на Красной Пресне планируется разместить до 3146 человек.
2020-05-20T14:55
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=97830290&type=mp4
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PT1M17S

Завершающая стадия строительства госпиталей в Сокольниках и "Экспоцентре"

14:55 20.05.2020
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Работы по строительству временных госпиталей на территории Сокольников и в "Экспоцентре" близки к завершению. Госпиталь в Сокольниках рассчитан на 1230 мест. В "Экспоцентре" на Красной Пресне планируется разместить до 3146 человек.
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