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2020-05-20T14:44
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В Минтруде оценили ситуацию с упрощенным установлением инвалидности
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РИА Новости

В Минтруде оценили ситуацию с упрощенным установлением инвалидности

14:44 20.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 224 тысяч россиян воспользовались упрощенным порядком установления инвалидности с начала апреля, сообщили РИА Новости в Минтруде.
"Общее число граждан, которым была установлена инвалидность в соответствии с временным порядком, составило более 224 тысячи человек. С начала апреля порядка 156,2 тысячи гражданам инвалидность была установлена на основании документов от медицинских организаций без личного присутствия. Более 67,8 тысячи гражданам была продлена ранее установленная группа инвалидности без обращения в МСЭ", - говорится в сообщении.
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Временный порядок позволяет как продлить ранее установленную группу инвалидности на полгода, так и назначать инвалидность впервые. Это делается на основании документов от медицинских организаций, без личного обращения в Бюро медико-социальной экспертизы.
В Минтруде также напомнили, что продлить ранее установленную инвалидность, в том числе детям, можно без личного обращения в бюро МСЭ на шесть месяцев, если срок переосвидетельствования наступает в период с 1 марта до 1 октября 2020 года. Программы реабилитаций также продлеваются на полгода с сохранением всех рекомендованных реабилитационных мероприятия, включая обеспечение техническими средствами.
В Минтруде также добавили, что ПФР назначает и выплачивает пенсию по инвалидности на основании сведений Федерального реестра инвалидов, без дополнительных заявлений от граждан.
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