В Минтруде оценили ситуацию с упрощенным установлением инвалидности

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 224 тысяч россиян воспользовались упрощенным порядком установления инвалидности с начала апреля, сообщили РИА Новости в Более 224 тысяч россиян воспользовались упрощенным порядком установления инвалидности с начала апреля, сообщили РИА Новости в Минтруде

"Общее число граждан, которым была установлена инвалидность в соответствии с временным порядком, составило более 224 тысячи человек. С начала апреля порядка 156,2 тысячи гражданам инвалидность была установлена на основании документов от медицинских организаций без личного присутствия. Более 67,8 тысячи гражданам была продлена ранее установленная группа инвалидности без обращения в МСЭ", - говорится в сообщении.

Временный порядок позволяет как продлить ранее установленную группу инвалидности на полгода, так и назначать инвалидность впервые. Это делается на основании документов от медицинских организаций, без личного обращения в Бюро медико-социальной экспертизы.

В Минтруде также напомнили, что продлить ранее установленную инвалидность, в том числе детям, можно без личного обращения в бюро МСЭ на шесть месяцев, если срок переосвидетельствования наступает в период с 1 марта до 1 октября 2020 года. Программы реабилитаций также продлеваются на полгода с сохранением всех рекомендованных реабилитационных мероприятия, включая обеспечение техническими средствами.