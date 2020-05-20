Муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов заболел COVID-19

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Коронавирус выявлен у председателя Духовного управления мусульман Республики Северная Осетия-Алания муфтия Хаджимурата Гацалова, сообщил в среду заместитель председателя Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов.

"Муфтии Дагестана, Карачаево-Черкессии, вчера - Северной Осетии-Алании заболели коронавирусом. Мы молим Аллаха об их скорейшем исцелении", - сказал Аббясов на онлайн-конференции.

Ранее сообщалось, что муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев чувствует себя удовлетворительно, второй тест на коронавирус был отрицательным. У муфтия Дагестана Ахмада Абдуллаева переболела коронавирусной инфекцией вся семья.