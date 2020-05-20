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Религия и мировоззрение
2020-05-20T14:55
https://ria.ru/20200520/1571733810.html
Муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов заболел COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/55864/57/558645798_0:165:3262:2000_1036x0_80_0_0_873a1ed4ebe1ec47b795f8b8c0f72744.jpg
РИА Новости

Муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов заболел COVID-19

14:44 20.05.2020 (обновлено: 14:55 20.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкА.Крганов, А.Хлопонин, А.Каноков, Х.Гацалов
А.Крганов, А.Хлопонин, А.Каноков, Х.Гацалов
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Коронавирус выявлен у председателя Духовного управления мусульман Республики Северная Осетия-Алания муфтия Хаджимурата Гацалова, сообщил в среду заместитель председателя Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов.
"Муфтии Дагестана, Карачаево-Черкессии, вчера - Северной Осетии-Алании заболели коронавирусом. Мы молим Аллаха об их скорейшем исцелении", - сказал Аббясов на онлайн-конференции.
Ранее сообщалось, что муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев чувствует себя удовлетворительно, второй тест на коронавирус был отрицательным. У муфтия Дагестана Ахмада Абдуллаева переболела коронавирусной инфекцией вся семья.
Во вторник председатель СМР и Духовного управления мусульман РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин заявил, что мечети ДУМ РФ в Москве и других регионах будут зарыты для прихожан во время Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Он предложил верующим смотреть трансляцию молитв, запастись терпением и встретить праздник дома.
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Религия и мировоззрениеРелигияИсмаил БердиевНовости - Религия и мировоззрениеРушан АббясовРавиль ГайнутдинМоскваОбщество
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