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2020-05-20T16:28
https://ria.ru/20200520/1571733622.html
В ФАС отметили снижение цен на лимоны
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РИА Новости

В ФАС отметили снижение цен на лимоны

14:40 20.05.2020 (обновлено: 16:28 20.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПрилавок с цитрусовыми в супермаркете
Прилавок с цитрусовыми в супермаркете
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В России существенно снизились цены на лимоны, рассказал заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цариковский.
Ранее цитрусовые подорожали на фоне ситуации с коронавирусом.

"Еще они (цены на лимоны. — Прим. ред.) выше предыдущего периода, но они уже сейчас сократились на 30-40% от ценового максимума, и дальше мы надеемся, что цены будут снижаться", — сказал Цариковский.

Начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев отметил, что в ведомстве ожидают еще как минимум десятипроцентное уменьшение.
По данным Росстата, цены на продовольственные товары в России в апреле увеличились на 1,7% по отношению к марту текущего года. При этом лимоны стали дороже в два с половиной раза.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Андрей ЦариковскийЭкономика
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