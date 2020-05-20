В ФАС отметили снижение цен на лимоны

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В России существенно снизились цены на лимоны, рассказал заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цариковский.
Ранее цитрусовые подорожали на фоне ситуации с коронавирусом.
"Еще они (цены на лимоны. — Прим. ред.) выше предыдущего периода, но они уже сейчас сократились на 30-40% от ценового максимума, и дальше мы надеемся, что цены будут снижаться", — сказал Цариковский.
Начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев отметил, что в ведомстве ожидают еще как минимум десятипроцентное уменьшение.
По данным Росстата, цены на продовольственные товары в России в апреле увеличились на 1,7% по отношению к марту текущего года. При этом лимоны стали дороже в два с половиной раза.
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