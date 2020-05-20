В ДНР вооружение и технику привели в боевое состояние

ДОНЕЦК, 20 мая — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики привела в боевое состояние вооружение и технику, личный состав отозвали из отпусков и командировок.

"Подразделениями народной милиции установлено круглосуточное дежурство, производится охрана гарнизонов, штабов и командных пунктов, организованы дополнительные посты и дополнительное патрулирование. Соединения части и подразделения, находящиеся на полигонах и в районах учений, возвращены в свои гарнизоны", — сообщил замначальника управления народной милиции Эдуард Басурин.

Ранее глава республики Денис Пушилин распорядился повысить боевую готовность из-за ухудшения ситуации на линии соприкосновения.

Он пояснил, что с 1 мая украинские силовики более 250 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения, из них пятеро детей.

О приведении подразделений в боевую готовность сообщили и в народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики. Там пояснили, что это сделано из-за обстрелов объектов инфраструктуры у линии соприкосновения украинскими войсками.