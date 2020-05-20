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2020-05-20T16:13
https://ria.ru/20200520/1571733515.html
В ДНР вооружение и технику привели в боевое состояние
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РИА Новости

В ДНР вооружение и технику привели в боевое состояние

14:38 20.05.2020 (обновлено: 16:13 20.05.2020)
17943
© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкВоенная техника ополчения ДНР во время учений
Военная техника ополчения ДНР во время учений
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
Перейти в фотобанк
Военная техника ополчения ДНР во время учений. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 мая — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики привела в боевое состояние вооружение и технику, личный состав отозвали из отпусков и командировок.

"Подразделениями народной милиции установлено круглосуточное дежурство, производится охрана гарнизонов, штабов и командных пунктов, организованы дополнительные посты и дополнительное патрулирование. Соединения части и подразделения, находящиеся на полигонах и в районах учений, возвращены в свои гарнизоны", — сообщил замначальника управления народной милиции Эдуард Басурин.

Ранее глава республики Денис Пушилин распорядился повысить боевую готовность из-за ухудшения ситуации на линии соприкосновения.
Он пояснил, что с 1 мая украинские силовики более 250 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения, из них пятеро детей.
О приведении подразделений в боевую готовность сообщили и в народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики. Там пояснили, что это сделано из-за обстрелов объектов инфраструктуры у линии соприкосновения украинскими войсками.
В Центре общественных связей МВД ЛНР РИА Новости уточнили, что для недопущения провокаций с 20 мая усилили контроль на въездах в населенные пункты республики и выставили дополнительные посты для досмотра транспорта.
Глава ДНР Денис Пушилин
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Ситуация в ДНР и ЛНРЭдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
Популярные комментарии
Развязка скорее всего будет быстрой и беспощадной. Слишком много ненависти у Донецких и Луганских к жевто – блакитному отребью, безнаказанно убивающих их женщин и детей.
20 мая, 17:39
kostyakov54
21920113
К чему при упоминании ДНР-ЛНР постоянно повторять «самопровозглашенные»? Всякое естественным образом - не из пробирки - возникшее государство является по сути своей самопровозглашенным. Никто же в самом деле не твердит «самопровозглашенные сша» или «самопровозглашенная Швейцарская конфедерация», хотя в обоих этих и во множестве прочих случаев это неоспоримо🤔
20 мая, 16:31
РРРоман Романов
15220106
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