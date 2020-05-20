В Саратовской области пневмонию выявили у 60% новых зараженных COVID-19

Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19

САРАТОВ, 20 мая - РИА Новости. Среди 92 новых выявленных зараженных коронавирусом в Среди 92 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области около 60% болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 2 072, сообщил в среду областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19

К 19 мая в области скончались 12 пациентов с COVID-19.

"В регионе зарегистрировано 92 лабораторно подтвержденных новых случая инфицирования… По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 55, с признаками ОРВИ - семь, с бессимптомным течением - 30", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.

Уточняется, что в числе новых заболевших четверо детей. Среди новых пациентов с COVID-19 29 человек ранее контактировали с ранее заболевшими, трое прибыли с других территорий, у 60 источник заражения не установлен.

По данным оперштаба, 25 новых случаев коронавируса выявили в Саратове , девять - в Энгельсском, по восемь - в Марксовском и Самойловском, шесть - в Балаковском, по четыре - в Ершовском и Советском , три - в Вольском, по два - в Новоузенском, Ртищевском, Пугачевском, Романовском, Хвалынском, Аркадакском и Новобурасском, по одному - еще в 11 районах области.

В штабе добавили, что из 2072 заболевших COVID-19 в области выздоровели уже 580, из них 62 - за последние сутки.