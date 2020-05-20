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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T14:33
https://ria.ru/20200520/1571733292.html
В Саратовской области пневмонию выявили у 60% новых зараженных COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669488_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_6f65fe5af2fa8789bb9e8094f2793d2f.jpg
РИА Новости

В Саратовской области пневмонию выявили у 60% новых зараженных COVID-19

14:33 20.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 20 мая - РИА Новости. Среди 92 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области около 60% болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 2 072, сообщил в среду областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
К 19 мая в области скончались 12 пациентов с COVID-19.
"В регионе зарегистрировано 92 лабораторно подтвержденных новых случая инфицирования… По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 55, с признаками ОРВИ - семь, с бессимптомным течением - 30", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что в числе новых заболевших четверо детей. Среди новых пациентов с COVID-19 29 человек ранее контактировали с ранее заболевшими, трое прибыли с других территорий, у 60 источник заражения не установлен.
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По данным оперштаба, 25 новых случаев коронавируса выявили в Саратове, девять - в Энгельсском, по восемь - в Марксовском и Самойловском, шесть - в Балаковском, по четыре - в Ершовском и Советском, три - в Вольском, по два - в Новоузенском, Ртищевском, Пугачевском, Романовском, Хвалынском, Аркадакском и Новобурасском, по одному - еще в 11 районах области.
В штабе добавили, что из 2072 заболевших COVID-19 в области выздоровели уже 580, из них 62 - за последние сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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