Володин назвал дату рассмотрения проектов о поддержке бизнеса

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Законопроекты о поддержке граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) Госдума планирует рассмотреть в третьем чтении на пленарном заседании 22 мая, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета ГД.
"Будем рассматривать в приоритетном порядке законопроекты, внесенные правительством, а это значит мы завтра рассмотрим также законопроект, предполагающий внесение изменений в Налоговый кодекс, налоговое законодательство. И меры поддержки должны будут получить предприятия, перечисляющие средства, закупающие оборудования в целях борьбы с коронавирусом. Также поддержку получат некоммерческие организации, поддержку получат наши граждане, потому что не будут касаться тех же доплат социальным работникам налоговые вычеты", - сказал Володин.
"Это все из пакета инициатив, мер поддержки, озвученных президентом. Поэтому мы вот эти все вопросы планируем рассмотреть в течение завтрашнего заседания во втором и первом чтении. И соответственно постараемся в пятницу рассмотреть эти законопроекты уже в третьем чтении", - сообщил председатель Госдумы.
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