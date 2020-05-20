Володин назвал дату рассмотрения проектов о поддержке бизнеса

"Будем рассматривать в приоритетном порядке законопроекты, внесенные правительством, а это значит мы завтра рассмотрим также законопроект, предполагающий внесение изменений в Налоговый кодекс, налоговое законодательство. И меры поддержки должны будут получить предприятия, перечисляющие средства, закупающие оборудования в целях борьбы с коронавирусом. Также поддержку получат некоммерческие организации, поддержку получат наши граждане, потому что не будут касаться тех же доплат социальным работникам налоговые вычеты", - сказал Володин.