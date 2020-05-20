В Астраханской области оценили ситуацию с распространением коронавируса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Начало поэтапного снятия ограничений, введенных из-за Начало поэтапного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса Астраханской области , не повлекло ухудшения показателя заболеваемости, сообщил РИА Новости представитель регионального штаба по предупреждению распространения коронавируса.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании в среду сообщил, что 17 регионов страны достигли критериев для поэтапного снятия ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, 14 из них уже начали это делать. Он подчеркнул, что реализовать это надо осторожно, и все профильные службы и органы власти в регионах должны держать ситуацию под контролем, не допуская ее ухудшения.

"По всем трем основным критериям мы остаемся в зеленой зоне - коэффициент заболеваемости ниже единицы, тесты - вдвое выше норматива, коечный фонд занят менее чем на 50%", - сказал собеседник агентства.

Поэтапное снятие ограничений в Астраханской области началось 16 мая после достижения коэффициента распространения инфекции менее единицы, а также определенных уровней занятости коечного фонда и ежедневного количество проведенных тестов.

В регионе был отменен пропускной режим, разрешены прогулки, занятия спортом на улице не более, чем по два человека и с соблюдением социальной дистанции. Возобновлена работа парикмахерских, химчисток, магазинов промышленных товаров с отдельным входом и площадью не более 400 квадратных метров.

При этом в настоящее время сохраняются масочный режим и обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

По данным на 20 мая, в Астраханской области зарегистрированы 1202 подтвержденных случая заражения коронавирусом, из них 48 за минувшие сутки. За весь период эпидемии выздоровели 549 человек, девять умерли.