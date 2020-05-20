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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T14:29
https://ria.ru/20200520/1571732980.html
В Астраханской области оценили ситуацию с распространением коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/39727/46/397274688_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_042d4ccf5547b3bafe07df7643daca52.jpg
РИА Новости

В Астраханской области оценили ситуацию с распространением коронавируса

14:29 20.05.2020
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© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в фотобанкАстрахань
Астрахань
© РИА Новости / Марина Лысцева
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Астрахань. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Начало поэтапного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса в Астраханской области, не повлекло ухудшения показателя заболеваемости, сообщил РИА Новости представитель регионального штаба по предупреждению распространения коронавируса.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании в среду сообщил, что 17 регионов страны достигли критериев для поэтапного снятия ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, 14 из них уже начали это делать. Он подчеркнул, что реализовать это надо осторожно, и все профильные службы и органы власти в регионах должны держать ситуацию под контролем, не допуская ее ухудшения.
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"По всем трем основным критериям мы остаемся в зеленой зоне - коэффициент заболеваемости ниже единицы, тесты - вдвое выше норматива, коечный фонд занят менее чем на 50%", - сказал собеседник агентства.
Поэтапное снятие ограничений в Астраханской области началось 16 мая после достижения коэффициента распространения инфекции менее единицы, а также определенных уровней занятости коечного фонда и ежедневного количество проведенных тестов.
В регионе был отменен пропускной режим, разрешены прогулки, занятия спортом на улице не более, чем по два человека и с соблюдением социальной дистанции. Возобновлена работа парикмахерских, химчисток, магазинов промышленных товаров с отдельным входом и площадью не более 400 квадратных метров.
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При этом в настоящее время сохраняются масочный режим и обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.
По данным на 20 мая, в Астраханской области зарегистрированы 1202 подтвержденных случая заражения коронавирусом, из них 48 за минувшие сутки. За весь период эпидемии выздоровели 549 человек, девять умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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