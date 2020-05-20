Власти Сирии опровергли данные об аресте средств двоюродного брата Асада

"Некоторые страницы в соцсети Facebook, опираясь на зарубежные корыстные источники, опубликовали поддельный приказ министерства юстиции об аресте движимого и недвижимого имущества Рами Махлюфа. Министерство опровергает, что издавало какой-либо указ в этой связи", - сообщило ведомство в Facebook.