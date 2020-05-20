Власти Сирии опровергли данные об аресте средств двоюродного брата Асада

КАИР, 20 мая – РИА Новости. Министерство юстиции Сирии опровергло в среду сообщения ряда СМИ об аресте, якобы наложенном на счета бизнесмена и двоюродного брата президента Сирии Рами Махлюфа, и назвало подделками опубликованные в этой связи документы.
"Некоторые страницы в соцсети Facebook, опираясь на зарубежные корыстные источники, опубликовали поддельный приказ министерства юстиции об аресте движимого и недвижимого имущества Рами Махлюфа. Министерство опровергает, что издавало какой-либо указ в этой связи", - сообщило ведомство в Facebook.
Минюст предупредил о наличии ряда страниц в соцсетях, намеренно публикующих фейковые новости и "эксплуатирующих данную тему для распространения слухов".
Ранее государственный департамент связи уведомил компанию сотовой связи Syriatel, главой которой является Махлюф, о необходимости выплатить почти 234 миллиарда сирийских фунтов (более полумиллиарда долларов или 156 миллионов по неофициальному курсу) сроком до 5 мая. Махлюф опубликовал на своей странице в соцсети обращение к президенту с просьбой освободить его компанию от выплат налогов и обвинил спецслужбы в неправомерных действиях в отношении его сотрудников и руководителей компаний, а также давлении с их стороны лично на него. Депутат сирийского парламента Мари Битар, комментируя ситуацию пояснил РИА Новости, что двоюродный брат президента Сирии является бизнесменом, который подчиняется законам так же, как и все граждане страны - принятое решение о выплате налогов касается не только его одного, а всех, кто уклонялся от этого.