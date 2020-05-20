ФАС не выявила запредельных цен на маски

"Нужно отметить, что уже сейчас мы наблюдаем, уже нет каких-то запредельных цен, которые были, когда за маску просили сто рублей. Мы видим, пока цена, к сожалению, стабилизировалась на том уровне, который мне понятен как экономисту, но совершенно неприятен как человеку. … Мне самому лично обидно, почему я должен ту маску, которая стоила раньше 1,5 рубля, покупать за 30", - сказал он.