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2020-05-20T15:13
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ФАС не выявила запредельных цен на маски
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РИА Новости

ФАС не выявила запредельных цен на маски

14:27 20.05.2020 (обновлено: 15:13 20.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка покупает медицинскую маску в аптеке
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России на данный момент не наблюдает запредельных цен на маски, заявил в ходе пресс-конференции замглавы ведомства Андрей Цариковский.
"Нужно отметить, что уже сейчас мы наблюдаем, уже нет каких-то запредельных цен, которые были, когда за маску просили сто рублей. Мы видим, пока цена, к сожалению, стабилизировалась на том уровне, который мне понятен как экономисту, но совершенно неприятен как человеку. … Мне самому лично обидно, почему я должен ту маску, которая стоила раньше 1,5 рубля, покупать за 30", - сказал он.
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Глава Минпромторга Денис Мантуров на прошлой неделе заявил, что Россия решила проблему с обеспечением граждан масками, их производство в стране в июне вырастет с 9 до 11 миллионов штук в сутки.
Говоря о перчатках, Цариковский отметил, что цены на них могут быть связаны с закупочными ценами за рубежом. Например, одна пара в Китае сейчас стоит около 20-25 центов.
"Сейчас доставляется огромное количество этих поставок оттуда, из Китая. Но импортная альтернатива уже имеет цену 20-25 центов, это надо понимать. И никто купив за 25 центов перчатки в Китае не будет торговать ниже этой цены с учетом накладных расходов здесь", - сказал он, отметив, что на пике цена за одну пару перчаток доходила до 35 центов.
Глава Минпромторга Денис Мантуров на прошлой неделе заявил, что Россия решила проблему с обеспечением граждан масками, их производство в стране в июне вырастет с 9 до 11 миллионов штук в сутки.
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Денис МантуровФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Андрей ЦариковскийЭкономика
Популярные комментарии
Может быть, Федеральной антимонопольной службе стоит прижать хвост спекулянтам, двадцатикратно поднявшим цены на медицинские маски на ровном месте?
20 мая, 14:29
Руслан Тлеуж
910000
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