Путин отметил необходимость повышать стратегические задачи в АПК

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Нельзя упускать из виду стратегические задачи в развитии агропромышленного комплекса, надо увеличивать конкурентоспособность продукции российского сельского хозяйства, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, как и во всех других секторах экономики, за решением острых текущих проблем нельзя упускать из виду и стратегические задачи. Необходимо повышать конкурентоспособность российской сельхозпродукции, чтобы отечественные продукты, продовольствие пользовались растущим спросом как у нас в стране, так и за рубежом", - заявил Путин в среду на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, кадры которого показали в эфире телеканала "Россия 24".
Президент РФ назвал эту задачу ключевым параметром, "вокруг которого нужно выстраивать нашу аграрную, промышленную, научно-образовательную политику, систему поддержки и стимулирования экспорта, развития глубокой переработки сельхозсырья".
13 мая, 16:28В Минсельхозе оценили ситуацию на рынке АПК