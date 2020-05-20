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Путин отметил необходимость повышать стратегические задачи в АПК
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РИА Новости

Путин отметил необходимость повышать стратегические задачи в АПК

14:26 20.05.2020 (обновлено: 14:39 20.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Нельзя упускать из виду стратегические задачи в развитии агропромышленного комплекса, надо увеличивать конкурентоспособность продукции российского сельского хозяйства, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, как и во всех других секторах экономики, за решением острых текущих проблем нельзя упускать из виду и стратегические задачи. Необходимо повышать конкурентоспособность российской сельхозпродукции, чтобы отечественные продукты, продовольствие пользовались растущим спросом как у нас в стране, так и за рубежом", - заявил Путин в среду на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, кадры которого показали в эфире телеканала "Россия 24".
Президент РФ назвал эту задачу ключевым параметром, "вокруг которого нужно выстраивать нашу аграрную, промышленную, научно-образовательную политику, систему поддержки и стимулирования экспорта, развития глубокой переработки сельхозсырья".
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