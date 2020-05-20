Путин отметил необходимость повышать стратегические задачи в АПК

"Конечно, как и во всех других секторах экономики, за решением острых текущих проблем нельзя упускать из виду и стратегические задачи. Необходимо повышать конкурентоспособность российской сельхозпродукции, чтобы отечественные продукты, продовольствие пользовались растущим спросом как у нас в стране, так и за рубежом", - заявил Путин в среду на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, кадры которого показали в эфире телеканала "Россия 24".