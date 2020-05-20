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2020-05-20T14:58
https://ria.ru/20200520/1571732705.html
Путин призвал поддержать аграриев в условиях коронавируса
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РИА Новости

Путин призвал поддержать аграриев в условиях коронавируса

14:26 20.05.2020 (обновлено: 14:58 20.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Аграрно-промышленный комплекс в меньшей степени, чем другие отрасли, пострадал из-за ограничений в связи с эпидемией коронавируса, но и здесь есть риски снижения доходов, поэтому важно поддержать аграриев, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
"По мнению экспертов, сельское хозяйство и пищевая промышленность оказались в меньшей степени затронуты ограничениями из-за эпидемии коронавируса, чем другие отрасли экономики, однако и здесь есть риски снижения доходов и роста производственных затрат", - сказал Путин.
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"Сейчас, когда в разгаре сезонные весенне-полевые работы, особенно важно поддержать российских аграриев, трудовые коллективы, обеспечить ритмичность деятельности сельскохозяйственных предприятий, чтобы у них были ресурсы на приобретение топлива, удобрений, на закупку и переработку сырья", - отметил президент.
По его словам, необходимо обратить внимание на оплату труда сотрудников. "Подчеркну, речь идет не только о крупных предприятиях или агрохолдингах, но прежде всего о небольших производствах, фермерских хозяйствах. Для них любые изменения рынка всегда очень чувствительны", - сказал Путин.
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