Путин призвал поддержать аграриев в условиях коронавируса

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Аграрно-промышленный комплекс в меньшей степени, чем другие отрасли, пострадал из-за ограничений в связи с эпидемией коронавируса, но и здесь есть риски снижения доходов, поэтому важно поддержать аграриев, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
"По мнению экспертов, сельское хозяйство и пищевая промышленность оказались в меньшей степени затронуты ограничениями из-за эпидемии коронавируса, чем другие отрасли экономики, однако и здесь есть риски снижения доходов и роста производственных затрат", - сказал Путин.
"Сейчас, когда в разгаре сезонные весенне-полевые работы, особенно важно поддержать российских аграриев, трудовые коллективы, обеспечить ритмичность деятельности сельскохозяйственных предприятий, чтобы у них были ресурсы на приобретение топлива, удобрений, на закупку и переработку сырья", - отметил президент.
По его словам, необходимо обратить внимание на оплату труда сотрудников. "Подчеркну, речь идет не только о крупных предприятиях или агрохолдингах, но прежде всего о небольших производствах, фермерских хозяйствах. Для них любые изменения рынка всегда очень чувствительны", - сказал Путин.
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