Путин призвал поддержать аграриев в условиях коронавируса

"По мнению экспертов, сельское хозяйство и пищевая промышленность оказались в меньшей степени затронуты ограничениями из-за эпидемии коронавируса, чем другие отрасли экономики, однако и здесь есть риски снижения доходов и роста производственных затрат", - сказал Путин.

"Сейчас, когда в разгаре сезонные весенне-полевые работы, особенно важно поддержать российских аграриев, трудовые коллективы, обеспечить ритмичность деятельности сельскохозяйственных предприятий, чтобы у них были ресурсы на приобретение топлива, удобрений, на закупку и переработку сырья", - отметил президент.

По его словам, необходимо обратить внимание на оплату труда сотрудников. "Подчеркну, речь идет не только о крупных предприятиях или агрохолдингах, но прежде всего о небольших производствах, фермерских хозяйствах. Для них любые изменения рынка всегда очень чувствительны", - сказал Путин.