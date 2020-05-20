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2020-05-20T15:13
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Путин призвал активно использовать отраслевую науку для развития АПК
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РИА Новости

Путин призвал активно использовать отраслевую науку для развития АПК

14:26 20.05.2020 (обновлено: 15:13 20.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности в условиях пандемии
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности в условиях пандемии
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости активно задействовать ресурсы отраслевой науки в деле развития перспективных направлений российского сельского хозяйства, отечественные разработки в области селекции, генетики, биотехнологий должны служить выпуску безопасной и качественной продукции.
Президент в среду провёл по видеосвязи совещание о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, кадры встречи показали в эфире телеканала "Россия 24". Глава государства отметил, что российские компании сейчас добились впечатляющих результатов в производстве свинины, мяса птицы, растительных масел и сахарного песка: за последние 10–20 лет выпуск по этим товарным позициям вырос в разы.
"Надо смотреть теперь, конечно, дальше - развивать такие направления, как садоводство, виноградарство, производство говядины, молока. Важно в полной мере задействовать возможности отраслевой науки, максимально нацелить изыскания научных институтов на потребности реального производства, чтобы отечественные разработки в области селекции, генетики, биотехнологий служили выпуску безопасной, качественной продукции", - заявил Путин.
Он уточнил, что речь здесь идёт прежде всего об импортозамещении семян и кормовых добавок, в производстве которых в последние несколько месяцев наблюдались определённые сложност
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