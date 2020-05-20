Путин призвал активно использовать отраслевую науку для развития АПК

"Надо смотреть теперь, конечно, дальше - развивать такие направления, как садоводство, виноградарство, производство говядины, молока. Важно в полной мере задействовать возможности отраслевой науки, максимально нацелить изыскания научных институтов на потребности реального производства, чтобы отечественные разработки в области селекции, генетики, биотехнологий служили выпуску безопасной, качественной продукции", - заявил Путин.