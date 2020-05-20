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2020-05-20T14:37
https://ria.ru/20200520/1571732568.html
Путин отметил важность сохранить набранную динамику в АПК
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РИА Новости

Путин отметил важность сохранить набранную динамику в АПК

14:24 20.05.2020 (обновлено: 14:37 20.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сегодня в непростых условиях важно сохранить набранную динамику в агропромышленном комплексе, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
"Сегодня в непростых условиях, в которых оказалась российская, мировая экономика, важно сохранить набранную динамику в АПК, уверенность наших аграриев в стабильной работе, устойчивость операционных связей отрасли", - сказал Путин.
"Нужно надежно обеспечить собственный внутренний рынок и оценить, использовать те возможности, которые открываются сейчас для наших компаний, включая, конечно, экспорт продукции", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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