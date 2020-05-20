Путин проводит совещание по поддержке АПК в условиях пандемии

"Мы продолжаем серию совещаний по ситуации в базовых, в опорных отраслях российской экономики. Сегодня вместе с руководителями компаний, деловых объединений предлагаю обсудить задачи, которые стоят перед агропромышленным комплексом, а также смежными секторами, которые тесно завязаны на АПК, - это сельхозмашиностроение, выпуск оборудования для пищевой промышленности, производство удобрений", - сказал Путин, открывая совещание о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.