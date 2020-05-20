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2020-05-20T14:35
https://ria.ru/20200520/1571732360.html
Путин проводит совещание по поддержке АПК в условиях пандемии
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РИА Новости

Путин проводит совещание по поддержке АПК в условиях пандемии

14:22 20.05.2020 (обновлено: 14:35 20.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит совещание по поддержке агропромышленного комплекса в условиях пандемии коронавируса.
"Мы продолжаем серию совещаний по ситуации в базовых, в опорных отраслях российской экономики. Сегодня вместе с руководителями компаний, деловых объединений предлагаю обсудить задачи, которые стоят перед агропромышленным комплексом, а также смежными секторами, которые тесно завязаны на АПК, - это сельхозмашиностроение, выпуск оборудования для пищевой промышленности, производство удобрений", - сказал Путин, открывая совещание о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
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