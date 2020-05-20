В Тюменской области медики пожаловались на неполучение выплат

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Тюменские прокуроры начали проверки после того, как получили жалобы из четырех больниц региона о неполучении стимулирующих выплат, сообщает областное надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, с 18 мая в регионе ведомство открыло горячую линию, на которую медики, работающие с больными коронавирусом и лицами из группы риска, могут сообщить о нарушениях своих прав.