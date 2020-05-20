В Тюменской области медики пожаловались на неполучение выплат

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Тюменские прокуроры начали проверки после того, как получили жалобы из четырех больниц региона о неполучении стимулирующих выплат, сообщает областное надзорное ведомство.
По данным прокуратуры, с 18 мая в регионе ведомство открыло горячую линию, на которую медики, работающие с больными коронавирусом и лицами из группы риска, могут сообщить о нарушениях своих прав.
"За время ее работы уже поступила информация о возможных нарушениях прав медицинских работников на получение стимулирующих выплат в ГАУЗ ТО "Многопрофильный консультативно-диагностический центр", Областной больнице №3 (Тобольск), Областной больнице №15 (Нижнетавдинский район), Областной больнице №19 (Тюменский район)", - говорится в сообщении.
Всем территориальным прокурорам поручено провести проверки, в том числе и по сообщениям СМИ о неполучении выплат работником в Областной клинической больнице №2 в Тюмени.
Ранее региональное управление СК РФ сообщало, что тюменские следователи начали проверку после того, как медики скорой помощи в Ялуторовске не получили стимулирующие выплаты за работу с пациентами с коронавирусом. Также следователи проверят данные о том, что один из тюменских врачей-терапевтов получил за апрель надбавку 680 рублей, а за май – 800 рублей вместо надбавки в виде 80% среднемесячного дохода (около 30 тысяч рублей).
Оперативный штаб региона сообщил, что все медработники, которые задействованы в оказании помощи пациентам с COVID-19, получили положенные им федеральные и региональные выплаты. В целом в Тюменской области их получают 2210 медицинских работников, в апреле на выплаты израсходовано 133 миллиона рублей.